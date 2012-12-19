ФГУП «Почта России» совместно с ЗАО «Банк Русский Стандарт» запустили сервис денежных переводов по номеру карты, доступный клиентам во всех почтовых отделениях. Наличные средства можно перевести в одном из 42 000 отделений Почты России на банковскую карту, выпущенную любым российским банком. Банк Русский Стандарт стал первым банком – партнером Почты России по предоставлению данной услуги клиентам.
Денежные переводы по номеру карты в отделениях «Почты России» ‒ это удобный и безопасный способ быстро отправить деньги своим родным и близким. Переводы осуществляются на банковские карты платёжных систем MasterCard® и VISA®, эмитированные любыми банками-резидентами РФ, а также на карты American Express®, выпущенные Банком Русский Стандарт. Для того чтобы отправить деньги в отделении Почты России, достаточно знать номер банковской карты получателя. После заполнения бланка перевода и внесения наличных денежных средств в кассе почтового отделения, клиент получает чек о проведении операции с указанием суммы перевода. Средства поступают на счет адресата за минимальное время.
«ФГУП «Почта России» и Банк Русский Стандарт уже более 10 лет сотрудничают в области предоставления финансовых услуг и сервисов для широких слоев населения. Сегодня мы представляем удобный современный сервис денежных переводов, и я надеюсь, что возможность быстро и без лишних затрат отправить деньги в любой уголок страны своим родным и близким по достоинству оценят наши клиенты», - говорит Иван Глазачев, Директор департамента эквайринга Банка Русский Стандарт.
«На сегодняшний день денежные переводы – одна из самых востребованных услуг, оказываемых Почтой России. Запуск нового сервиса - осуществление денежных переводов по номеру карты - продиктован высокими требованиями нашего предприятия к качеству предоставляемых услуг и стремлению соответствовать ожиданиям наших потребителей. Повышение уровня клиентского сервиса на Почте отвечает стратегии развития национального почтового оператора как социально ориентированного предприятия. Уверен, партнерство с Банком Русский Стандарт поможет нам ее успешно реализовать», - отметил Вячеслав Авдюков, руководитель Дирекции финансовых услуг Почты России.
«Это первый проект MasterCard с «Почтой России», стартовавший с момента подписания соглашения по совместному развитию и использованию инновационных финансовых продуктов и технологий в России, которое было подписано в этом году на Санкт-Петербургском экономическом форуме, – отметил Илья Рябый, глава MasterCard в России. – Соглашением предусмотрена возможность реализации целого ряда совместных проектов по внедрению технологий MasterCard на Почте России, и мы очень рады, что денежные переводы с MasterCard® MoneySendТМ стали доступны клиентам Почты России по всей стране».
Подробная информация об услуге размещена на сайтах
Почты России по адресу http://www.russianpost.ru/rp/servise/ru/home
Банка Русский Стандарт по адресу http://www.rsb.ru/payments/perevody-na-kartu/