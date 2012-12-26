БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ ПРЕДСТАВИЛ ОНЛАЙН-КОНСТРУКТОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДИЗАЙНА «ЗОЛОТЫХ» КАРТ РУССКИЙ СТАНДАРТ ГОЛД

Банк Русский Стандарт представил новый сервис ‒ возможность выпуска кредитной карты категории Gold с индивидуальным дизайном. Теперь клиенты банка смогут оформить карты «Русский Стандарт Голд» по своему вкусу: достаточно выбрать изображение из более чем 40 вариантов в галерее дизайна карт или создать собственный неповторимый дизайн, загрузив любимую фотографию или любой понравившийся рисунок. Банк Русский Стандарт первым среди российских банков запустил услугу по выпуску карт уровня Gold с индивидуальным дизайном.

Услуга выпуска и перевыпуска карты с индивидуальным дизайном предоставляется бесплатно. После загрузки изображение моментально обрабатывается сайтом банка для придания эффекта «золочения», и затем клиенты банка получают возможность отредактировать внешний вид будущей карты, изменив масштаб и расположение картинки. На карту можно нанести любое изображение, соответствующее требованиям банка и платежных систем (ознакомиться с ними можно на сайте банка).

Возможность создания индивидуального дизайна карт предоставляется для кредитных карт Gold платёжных систем Visa® или MasterCard® с контактным чипом EMV. В 2011 году Банк Русский Стандарт уже предложил своим клиентам альтернативные варианты стандартному дизайну кредитных карт, которые можно выбрать из галереи дизайнов банка. Ранее сервис был доступен при оформлении карт линейки «Русский Стандарт Классик».

Карты «Русский Стандарт Голд» с контактным чипом EMV ‒ это функциональные карты премиального сегмента с высоким уровнем безопасности. В зависимости от выбранной платежной системы держателю будет доступна одна из программ привилегий: «MasterCard ИЗБРАННОЕ» или «Мир привилегий Visa». Все держатели карт Банка Русский Стандарт становятся участниками программы «Клуб скидок» и могут получать скидки до 30% у более чем 3 тысяч партнеров банка. Держателям карт Банк Русский Стандарт предлагает современные финансовые сервисы: «Интернет-банк», «Мобильный банк», «SMS-сервис» и «ИНФО M@IL».

Заполнить заявку на выпуск карты «Русский Стандарт Голд» можно на сайте Банка Русский Стандарт или в отделении банка. Стойки Банка Русский Стандарт, где оформляется карта «Русский Стандарт Голд», теперь работают также в аэропортах Шереметьево, Внуково, Толмачево и Пулково.