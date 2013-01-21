БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПЛАТФОРМУ ONLINE-КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

Банк Русский Стандарт представил новую технологическую платформу – модуль online-кредитования, с помощью которого интернет-магазины могут продавать товары и услуги в кредит в режиме реального времени. Модуль «Online-кредитование Банка Русский Стандарт» разработан под систему управления сайтами 1С-Битрикс. Новое технологическое решение позволяет не только увеличить оборот, но и значительно улучшить сервис ‒ теперь покупатель получает возможность оплатить товар с помощью кредитных средств в режиме онлайн, без заполнения анкет и обращения в офис банка.

Обслуживание и поддержку модуля полностью осуществляет Банк Русский Стандарт.

Инновационное технологическое решение обладает целым рядом дополнительных возможностей и преимуществ как для партнеров, так и для покупателей: отсутствие комиссий в кредитах, моментальное кредитное решение, возможность самостоятельно выбрать наиболее удобную схему взаимодействия с банком; погашение кредита не только с помощью широкой офисной сети банка, но и через терминальную и банкоматную сеть, систему интернет- и мобильного банкинга.

Для того чтобы подключить свой интернет-магазин к системе онлайн-кредитования, необходимо совершить всего несколько простых шагов: на сайте банка www.rsb.ru/internet/ подать заявку на сотрудничество, подписать договор с банком и разместить на сайте своего интернет-магазина кнопку «Купить в кредит». В настоящий момент Банк Русский Стандарт сотрудничает с более чем 400 интернет-магазинами по всей России, в том числе с компаниями «Евросеть», «Белый Ветер», «Юлмарт», «Техносила» и другими крупнейшими игроками рынка. Подключиться к технологии онлайн-кредитования может любой интернет-магазин, внесение технологических доработок в систему интернет-магазина не является обязательным условием.

«Потребительское кредитование ‒ одна из наиболее востребованных у населения услуг, и Банк Русский Стандарт, занимающий лидирующие позиции в области кредитования и эквайринга, предлагает для магазинов и их покупателей новые удобные возможности совершения покупок в кредит. Мы надеемся, что удобство и высокий уровень безопасности онлайн-покупок в кредит будут по достоинству оценены потребителем», ‒ комментирует вывод новой системы на рынок Владимир Пышный, Первый заместитель председателя правления ЗАО «Банк Русский Стандарт».

Подробная информация о модуле «Online-кредитование Банка Русский Стандарт» и инструкции по заполнению заявки представлены на официальном сайте банка: www.rsb.ru/internet.