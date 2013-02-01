КОЛИЧЕСТВО АГЕНТСКИХ ПУНКТОВ УК «РУССКИЙ СТАНДАРТ» ПРЕВЫСИЛО 100

Сегодня УК «Русский Стандарт» открывает 42 агентских пункта приема заявок на совершение операций с паями в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Сыктывкаре, Набережных Челнах, Йошкар-Оле, Стерлитамаке, Нижнекамске, Чебоксарах, Архангельске, Перми, Петрозаводске, Альметьевске, Дзержинске, Вологде, Кирове, Ижевске, Новомосковске, Королеве и Химках по следующим адресам:

• Diners Club International, г. Москва, ул. Арбат 1

• «Отрадное», г. Москва, ул. Хачатуряна, 20

• «Сокольники», г. Москва, ул. Русаковская, 29

• «Пятницкий», г. Москва, ул. Пятницкая, д.11/23, стр.1

• «Химки», г. Химки, Юбилейный пр-т, 36

• «Новомосковск № 1», г. Новомосковск, ул. Комсомольская/ ул. Октябрьская, 23/27

• «Королев», г. Королев, пр-т Королева, 20, пом.V

• «Молодежный», г. Москва, ул. Ярцевская, 34, корп. 1

• «Стерлитамак №1», г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 19А

• ОПРК Филиала в г. Уфе , г. Уфа, улица Софьи Перовской, 42.

• «Уфа №1», г. Уфа, ул. Проспект Октября, 37

• «Уфа №2», г. Уфа, ул. Цюрупы, 75 доп. пом. №7

• «Уфа №5», г. Уфа, ул. Ульяновых, 31

• «Уфа №6», г.Уфа, ул. Маршала Жукова, 5, корп. 2

• «Альметьевск № 3», г. Альметьевск, ул. Ленина, 20

• «Дзержинск №2», г. Дзержинск, просп. Циолковского, 1

• «Ижевск № 1», г. Ижевск, ул. Холмогорова, 90

• «Ижевск № 4», г. Ижевск, ул. Пушкинская, 182

• «Йошкар-Ола №3», г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 155

• «Киров №1», г. Киров, ул. Воровского, 137-137б

• «Киров №2», г. Киров, ул. Карла Маркса, 99

• «Набережные Челны №1», г. Набережные Челны, просп. Московский, 112

• «Набережные Челны №3», г. Набережные Челны, пр-кт Мира, 25Б, пом. 1003

• «Нижнекамск №1», г. Нижнекамск, ул. Тукая, 31, пом. 2

• «Нижний Новгород №2», г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 100

• «Нижний Новгород №3», г. Нижний Новгород, проспект Ленина, 45

• «Нижний Новгород №4», город Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 13.

• «Нижний Новгород №5», город Нижний Новгород, проспект Кирова, 6

• «Нижний Новгород №6», город Нижний Новгород, улица Большая Покровская, 15

• «Пермь № 2», г. Пермь, ул. Сибирская, 48/2

• «Пермь №3», г. Пермь, ул. Петропавловская, 40

• «Пермь №4», г. Пермь, ул. Лебедева, 34

• «Пермь №5», г. Пермь, ул. Мира (Балатово), 84

• «Чебоксары №2», г. Чебоксары, ул. Энгельса, 3 корпус 1

• «Чебоксары №4», г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, 52

• «Архангельск №2», г. Архангельск, проспект Обводной канал, 67/ ул. Попова, 42

• «Вологда №2», г. Вологда, ул. Пушкинская, 41

• «Калининград №4», г. Калининград, Советский проспект, 23-27

• «Калининград №5», г. Калининград, ул. Черняховского, 30-40

• «Петрозаводск №2», г. Петрозаводск, ул. М. Горького, 1

• «Санкт-Петербург №19», г. Санкт – Петербург, проспект Косыгина 24, корп. 1, лит А.

• «Сыктывкар №2», г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 182

Приобрести инвестиционные продукты возможно в 118 офисах продаж в Москве, Санкт – Петербурге и регионах России.

Подробная информация об УК «Русский Стандарт» и предлагаемых продуктах доступна на сайте www.pif-rs.ru, а также по телефону: + 7 495 287 78 41, +7 495 380 11 75.