Банк Русский Стандарт и American Express выбрали лучший ресторан

7 февраля 2013 года в Бальном зале отеля Ritz Carlton в Москве были подведены итоги ежегодной национальной премии в области ресторанного бизнеса Resto Rate Awards. ЗАО «Банк Русский Стандарт» уже в третий раз стал Генеральным спонсором премии. Традиционно премия Resto Rate Awards отмечает успешные и популярные рестораны Москвы и составляет рейтинг топ-100 ведущих заведений столицы на основе статистических данных службы заказов информационного центра Resto и уникальной службы онлайн-бронирования ЗОН.

В этом году пятерку лучших ресторанов выбрал Экспертный Совет, в который вошли представители бизнес-элиты, известные ресторанные критики и звездные гурманы. Лауреатами премии Resto Rate Awards 2012 стали: Пробка на Цветном, Uilliam's, Антрекот, Ватрушка, White Rabbit.

Холдинг «Русский Стандарт» учредил две специальные премии. Так, алкогольная группа «Русский Стандарт» вручила награду в номинации «Русские за границей». Победа была присуждена ресторану Novikov (Лондон) Аркадия Новикова, а приз победителям вручил Алексей Медведев, Директор по торговому маркетингу Группы. Банк Русский Стандарт, являющийся эксклюзивным эмитентом и эквайером American Express в России, по традиции представил собственную номинацию «Лучший ресторан» по версии Банка Русский Стандарт и держателей карт American Express. Награду победителю — Рыбным ресторанам и лавкам La Maree — вручил Иван Глазачев, Член Правления Банка.