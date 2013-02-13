БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ И ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦУМ» ПРЕДСТАВИЛИ КОБРЕНДОВЫЕ КАРТЫ НА БАЗЕ AMERICAN EXPRESS® И MASTERCARD® ДЛЯ ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК В ГЛАВНОМ ТОРГОВОМ ДОМЕ СТРАНЫ

Банк Русский Стандарт и ТД «ЦУМ» представили первые в России эксклюзивные кобрендовые кредитные карты, выпущенные специально для покупателей единственного в России премиального department store мирового уровня. Клиентам предоставлена возможность оформить карту ЦУМ American Express® Exclusive на базе международной платежной системы American Express, а также карты ЦУМ Premium World MasterCard® и ЦУМ World MasterCard® на базе международной платежной системы MasterCard Worldwide. Карты доступны для клиентов, проживающих на территории Москвы и Санкт-Петербурга.



Новые карты ЦУМ World MasterCard, ЦУМ Premium World MasterCard и ЦУМ American Express Exclusive – это удобный платежный инструмент от лидера рынка кредитных карт, предоставляющий доступ к закрытым клубным программам и комплексу элитных life-style услуг и привилегий ЦУМа, главной точки моды на карте страны. Для держателей новых кобрендовых карт разработана удобная система начисления бонусных баллов: при оплате покупок по карте в любых торгово-сервисных предприятиях на бонусный счет держателя карты начисляется до 2% от суммы операции, при этом за покупки, совершенные непосредственно в ЦУМе, на бонусный счет дополнительно начисляется 10% от суммы покупки. Накопленные бонусные баллы можно использовать при совершении покупок в ЦУМе из расчета 1 бонусный балл – 1 рубль*.



Новые кобрендовые карты Банка Русский Стандарт и ЦУМа – это не только удобный платежный инструмент, позволяющий накапливать бонусные баллы в рамках программы лояльности, но и первые в России банковские карты, предоставляющие покупателям особые привилегии в ЦУМе.



Только для держателей карт ЦУМ American Express Exclusive главный department store страны предлагает эксклюзивный сервис «Персональный шопинг» с профессиональным стилистом, бесплатную парковку в течение 4 часов, услуги ателье и профессиональные консультации по макияжу и парфюмерии. Кроме того, для держателей карт ЦУМ American Express Exclusive предусмотрены специальные привилегии: высококвалифицированная помощь по организации путешествий и досуга, доступ к каталогу American Express Vacations, в котором представлены лучшие городские отели и отели-курорты, расположенные в наиболее популярных местах отдыха, международные страховые программы самого высокого уровня и программа American Express Selects со скидками и привилегиями по всему миру.



Помимо участия в Программе лояльности ЦУМа держатели карт ЦУМ Premium World MasterCard и ЦУМ World MasterCard могут воспользоваться уникальными предложениями программы MasterCard Бесценная Москва (www.pricelessmoscow.ru) и открыть для себя столицу в новом свете. Участники программы могут заглянуть за кулисы прославленных театров и шоу, посетить знаменитые музеи после окончания их официального рабочего дня, получить приглашения на эксклюзивные мероприятия и многое другое. По картам ЦУМ MasterCard клиентам доступно бесплатное страхование от несчастного случая.



Держателям карт ЦУМ также доступна программа «Клуб скидок» Банка Русский Стандарт, позволяющая получать скидки до 30% в лучших бутиках, ресторанах и торговых центрах в России. По всем трем картам действует льготный период кредитования до 55 дней, возможно оформление неограниченного количества дополнительных карт и контроль операций с помощью современных дистанционных сервисов.



«ЦУМ – уникальный бренд, один из ярчайших символов столицы и страны, и сегодня мы представляем покупателям совместные кобрендовые карты – проект, над которым наша команда работала почти год, и который объединил в одном небольшом кусочке пластика передовой опыт финансовых услуг для покупателей премиальных department stores во всем мире. Уверен, что новые совместные карты Банка Русский Стандарт и ЦУМа смогут удовлетворить запросы самых взыскательных клиентов», – говорит Селим Эргоз, Исполнительный Директор Карточного Бизнеса ЗАО «Банк Русский Стандарт».



«Новые кобрендовые карты Банка Русский Стандарт и ЦУМа – это прекрасная возможность без всяких дополнительных усилий создавать ваш неповторимый, индивидуальный образ. Теперь каждое повседневное действие – покупка продуктов в магазине, оплата проживания в отеле или приобретение авиабилетов – станет шагом к развитию вашего стиля. Это первый подобный проект для ЦУМа, мы уверены в его успехе и надеемся на то, что он положит начало дальнейшему плодотворному сотрудничеству», – говорит Вице-президент компании Mercury и fashion-директор ЦУМа Алла Вербер.



Оформить карту и получить подробную информацию о тарифах и условиях можно на стойке продаж Банка Русский Стандарт в ЦУМе, по телефонам +7 495 543 94 00 и 8 800 200 94 49, на сайтах www.tsumcard.ru, www.americanexpress.ru, www.rsb.ru и в офисах Банка Русский Стандарт в Москве и Санкт-Петербурге.



*С условиями и тарифами можно ознакомиться на сайтах www.tsumcard.ru, www.americanexpress.ru и www.rsb.ru.