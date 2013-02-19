Банк Русский Стандарт представил новый продукт для корпоративных клиентов ‒ карты «Бизнес» платёжной системы Diners Club International®, предусматривающие кредитный лимит и льготный период до 55 дней.
Карты «Бизнес» Diners Club ‒ это современный и удобный способ управления командировочными, представительскими и хозяйственными расходами организации. Компания, использующая карты «Бизнес», получает целый ряд преимуществ: снижение расходов на инкассацию, хранение и выдачу наличных сотрудникам, прозрачность расчетов, отсутствие необходимости покупки иностранной валюты для заграничных командировок. При этом погашение задолженности в течение льготного периода позволяет экономить на процентах.
Использование карт «Бизнес» Diners Club значительно упрощает процесс финансового контроля: компания ежемесячно получает подробную информацию об операциях, совершенных по каждой карте «Бизнес», что позволяет сократить время на подготовку и составление авансовых отчетов, а также счетов к оплате. Бизнес-расходы компания может оплачивать единым платежом, при этом задолженность по личным расходам сотрудники оплачивают самостоятельно с использованием удобной инфраструктуры: банковских офисов, банкоматов с функцией приема наличных, бесплатных Интернет- и Мобильного банка. По каждой карте устанавливается индивидуальный кредитный лимит, который при необходимости может быть оперативно изменен.
Сотрудникам компаний и в особенности тем, чья работа связана с деловыми поездками или проведением деловых встреч, карты «Бизнес» предложат широкий ряд функциональных возможностей – все будет продумано до мелочей. По программе Diners Club Privileges® держателям карт «Бизнес» предоставляются скидки у партнеров по всему миру. Для самых взыскательных клиентов доступны услуги Консьерж-службы, предлагающей бронирование отелей и билетов, аренду автомобилей, решение любых повседневных вопросов. Держателям карт «Бизнес» предоставляется доступ в более чем 450 внутренних и международных бизнес-залов аэропортов по всему миру благодаря программе Diners Club Lounges и ускоренное прохождение всех формальностей в аэропортах с программой Diners Club Airport Assist. А избежать последствий дорожных неудобств или бытовых проблем в поездке поможет программа страхования во время путешествий и страхование покупок.
С картами «Бизнес» в любое время можно воспользоваться современными банковскими сервисами: Интернет-банком, Мобильным банком, SMS-сервисом, Мобильным приложением Diners Club Mobile, Финансовым аналитиком Spend Analyzer и Видеоконсультантом, а сотрудники премиального офиса Diners Club на Старом Арбате помогут решить любые вопросы по карте.
Более подробную информацию о картах «Бизнес» платежной системы Diners Club International® представители юридических лиц могут получить, позвонив по телефонам 8 800 200 6 205 и +7 495 287 78 50 или заполнив заявку на сайте http://corporate.rsb.ru/
или www.dinersclubcard.ru