БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ ПРЕДСТАВИЛ ЖИТЕЛЯМ МОСКВЫ НОВЫЙ ПРОДУКТ – УНИВЕРСАЛЬНУЮ ТРАНСПОРТНУЮ КАРТУ «ПРОЕЗДНОЙ»

Банк Русский Стандарт представил жителям столицы новый продукт ‒ «Проездной», универсальный билет на базе банковской карты MasterCard для оплаты проезда на всех видах городского транспорта.

«Проездной» можно оформить всего за несколько минут в любом офисе Банка Русский Стандарт в городе Москве. Карта готова к использованию в качестве проездного билета сразу после ее получения. Для оплаты проезда в метро и наземном транспорте достаточно поднести «Проездной» к считывающему устройству турникета. Возможность оплаты проезда на всех видах общественного транспорта без очередей в течение 5 лет, а именно столько действует «Проездной», является одним из основных преимуществ этого нового удобного платежного инструмента.

«Проездной» станет незаменимым в повседневной жизни для тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом. Не менее актуальной будет эта карта и для автовладельцев, ведь транспортные проблемы, нередкие в условиях столичного мегаполиса, все чаще заставляют многих задуматься о преимуществах услуг общественного транспорта и вынуждают предпочесть скорость передвижения комфорту собственного автомобиля.

Помимо возможностей универсального проездного билета, держателям «Проездного» доступен весь спектр современных банковских сервисов Банка Русский Стандарт: бесплатные платежи и переводы, оплата услуг ЖКХ, интернета и телефона без комиссий, бесплатные Мобильный и Интернет-банк, снятие наличных и пополнение банковского счета, а также дополнительный доход до 10% годовых на остаток собственных средств, размещенных на счете «Проездного».

«Проездной» принимается к оплате везде, где есть логотип платежной системы MasterCard, карту также можно использовать для совершения платежей в сети интернет. Важно отметить, что все владельцы «Проездного» являются участниками программы «Клуб скидок» Банка Русский Стандарт, в рамках которой клиент получает скидки до 30% в тысячах торгово-сервисных предприятий по всей России: аптеках, супермаркетах, химчистках, магазинах одежды и обуви, ресторанах, турагентствах, салонах красоты и др.

«Проездной» по достоинству оценят все жители и гости столицы: теперь им не придется тратить время на приобретение разовых или ежемесячных проездных билетов на разные виды транспорта. Единый проездной, который действует целых 5 лет, и банковская карта с массой удобных сервисов и привилегий, а также возможность получать до 10% на остаток – это действительно уникальное предложение», ‒ комментирует Владимир Пышный, Первый заместитель Председателя Правления Банка Русский Стандарт.

Аналогичные проекты успешно запущены Банком Русский Стандарт в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге и уже завоевали большую популярность среди населения. Банк планирует в ближайшее время начать реализацию подобных инициатив и в других крупнейших городах России.