УК «РУССКИЙ СТАНДАРТ» УДВОИЛА КОЛИЧЕСТВО АГЕНТСКИХ ПУНКТОВ

УК «Русский Стандарт» информирует своих клиентов об открытии 123 агентских пунктов по приему заявок на совершение операций с паями ПИФов под управлением УК «Русский Стандарт». Таким образом, в настоящее время общее число агентских пунктов составляет 241.

Новые агентские пункты открываются на базе офисов Банка Русский Стандарт в следующих городах: Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Красноярске, Хабаровске, Тюмени, Владивостоке, Оренбурге, Самаре, Челябинске, Краснодаре, Сочи, Таганроге, Омске, Нижнем Тагиле, Кургане, Воронеже, Белгороде, Саратове, Ульяновске, Ставрополе, Иркутске, Улан-Удэ, Барнауле, Томке, Кемерове, Волгограде, Сургуте, Волгограде, Новороссийске, Каменск-Уральском, Астрахани, Нижневартовске, Ангарске, Волжском, Пензе, Брянске, Старом Осколе, Орске, Саранске, Новокузнецке, Липецке, Орле, Курске, Магнитогорске, Армавире, Пятигорске, Миассе, Тольятти, Шахты, Тамбове и Электростали.

Сегодня в отделениях можно вложить свои средства в драгоценные металлы через ПИФ «Екатерина Великая» (золото, серебро, платина, палладий), в российские ценные бумаги через ПИФ «Петр I», в денежный рынок через ПИФ «Юлий Цезарь» с целью диверсификации своих активов и роста собственного капитала. Помимо классических инвестиций, в отделениях представлен совместный продукт «Банка Русский Стандарт» и УК «Русский Стандарт» - комбинированный вклад «Сказочные инвестиции».

Полный список агентских пунктов, информация об УК «Русский Стандарт» и ее продуктах доступна на сайте www.pif-rs.ru, а также по телефону: + 7 495 287 78 41, +7 495 380 11 75.