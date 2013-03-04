«БАНК В КАРМАНЕ GOLD» ДЛЯ ФИНАЛИСТОК «МИСС РОССИЯ»

Первые красавицы страны стали держателями многофункционального сервиса «Банк в Кармане Gold» Банка Русский Стандарт



2 марта прошел финал национального конкурса красоты «Мисс Россия 2013». Генеральным партнером мероприятия по традиции стал ЗАО «Банк Русский Стандарт». Финалистки конкурса стали держателями универсального платежного инструмента «Банк в кармане Gold» Банка Русский Стандарт. «Банк в кармане» — один из самых популярных продуктов на российском рынке. На сегодняшний день Банком Русский Стандарт выпущено порядка 6 миллионов карт.

Премиальный финансовый продукт «Банк в кармане Gold» — это полный комплекс необходимых банковских услуг на особо выгодных условиях, обслуживание высокого уровня, круглосуточная выделенная линия поддержки привилегированных клиентов, а также «Консьерж-сервис», специалисты которого помогут в планировании путешествий, бронировании авиабилетов и отелей, организации досуга, при необходимости немедленно помогут получить профессиональную юридическую поддержку и медицинскую помощь. К услугам владельцев «Банка в кармане Gold» — возможность в удобное время осуществлять бесплатные платежи и переводы без комиссии, гарантированно получать повышенный доход на остаток собственных средств, размещенных на специальных накопительных счетах, быстро оформлять в online-режиме на специальных условиях моментальные кредиты и выгодные депозиты, удобно и безопасно совершать любые покупки и оплачивать услуги по всему миру, в том числе и через интернет. Кроме того, держатели «Банк в кармане Gold» имеют возможность получать на счет карты возврат от суммы совершаемой покупки (кэш-бэк) и выгодные условия снятия наличных в банкоматах по всему миру.

«Стало по-настоящему хорошей традицией, чтобы финалистки конкурса «Мисс Россия» не только претендовали на главный приз от Банка Русский Стандарт, но и становились обладательницами многофункциональной карты «Банк в кармане». Девушки ведут активный образ жизни: представляют нашу страну на двух самых престижных международных конкурсах красоты, участвуют в благотворительных и светских мероприятиях и проектах, а «Банк в кармане Gold» предоставляет им самый удобный способ управления своими финансами, причем из любой точки мира», — сказал Владимир Пышный, Первый заместитель Председателя правления ЗАО «Банк Русский Стандарт».

««Банк в кармане Gold» помогает финалисткам конкурса «Мисс Россия» приобщиться к наиболее современным банковскими технологиям — это очень важно для успешных и современных девушек», — отмечает директор конкурса «Мисс Россия» Лариса Тихонова.

Отборочные туры конкурса «Мисс Россия 2013» проводились в 83 регионах РФ, в кастингах приняли участие более 30 000 девушек. Лишь 50 красавиц из различных уголков страны вышли в финал национального конкурса «Мисс Россия 2013», который состоялся 2 марта в концертном зале Барвиха Luxury Village. Победительница конкурса Эльмира Абдразакова получила главный приз — банковскую карту нового поколения Imperia Platinum номиналом 100 000 долларов США. Помимо главного приза от генерального партнера конкурса, победительница получила автомобиль Hyundai Solaris от автомобильного партнера конкурса компании «АВИЛОН», официального дилера Хендэй.