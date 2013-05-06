Банк Русский Стандарт открыл новый офис клиентского обслуживания в Казани

Банк Русский Стандарт продолжает расширение сети клиентского обслуживания. 16 апреля в Казани по адресу ул. Восстания д.52 открылся новый операционный офис. Это 6 офис банк в Казани.

Офис открыт для обслуживания клиентов без выходных с 9:00 до 21:00. Зона банкоматов и автоматического приема платежей работает круглосуточно.

В новом офисе Банка Русский Стандарт клиентам предлагается широкий выбор карточных продуктов для самых разных слоёв населения: от универсальных «Подарочной предоплаченной карты», «Виртуальной предоплаченной карты», пакета услуг «Банк в кармане», объединившем в себе все банковские услуги и передовые финансовые технологии, до специальных продуктов, таких как карта с функцией cash-back ‒ возврата части потраченных денег обратно на счет, комплект карт для путешественников ‒ RSB Travel, кобрендовые карты, выпущенные совместно с авиакомпаниями «Аэрофлот», «Трансаэро» или British Airways, которые позволяют получать премиальные билеты в обмен на накопленные баллы, а также статусные карты международной платёжной системы American Express®.

Помимо карточных продуктов, клиенты также смогут оформить кредит, открыть или пополнить депозит, оплатить задолженность. Кроме традиционных банковских услуг, жителям Казани предлагается оформить в новом офисе банка договор обязательного пенсионного страхования и популярные страховые продукты: «Моя любимая квартира», «Моя любимая дача», «Расти большим!», «Первая помощь», «Копилка», оплатить услуги ЖКХ без комиссии, осуществить денежный перевод, а также подключить дополнительные банковские услуги и сервисы: «СМС-сервис», «Инфо M@IL», «Интернет-банк», принять участие в бонусной программе Membership Rewards для держателей карт American Express®.

В настоящее время сеть клиентского самообслуживания Банка Русский Стандарт включает в себя более 4900 банкоматных, кэш-ин устройств и платежных терминалов; к услугам клиентов ‒ более 230 структурных подразделений банка по всей России, а также на Украине. Банк планирует активное развитие сети клиентского самообслуживания, в том числе расширение сети платежных терминалов и офисной сети.