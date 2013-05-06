Банк Русский Стандарт представил «Мобильный банк» для Apple iPad

Банк Русский Стандарт разработал новый сервис дистанционного обслуживания. Специально для владельцев планшетных компьютеров Apple iPad банк представил новое приложение «Мобильный банк». Теперь управлять своими счетами через большой экран планшета iPad стало ещё удобнее. Стильный дизайн, интуитивно-понятный интерфейс ‒ приложение «Мобильный банк» для iPad придется по душе каждому любителю «яблок». Все возможности системы представлены на одном экране, что позволяет сократить количество кликов и переходов при выполнении операций, а индивидуальный дизайн иконок банковских карт позволит пользователю легче сориентироваться в своих продуктах.

Приложение «Мобильный банк» предлагает пользователям весь спектр современных банковских услуг: получение информации о балансе всех счетов; платежи и переводы; оплату интернета, телевидения и телефона без комиссий. Также приложение позволяет выпускать виртуальные предоплаченные карты для наиболее безопасных расчетов в интернете и заблокировать банковскую карту при экстренной необходимости. Помимо этого, с приложением «Мобильный банк» в любое время и в любом месте будут доступны самые актуальные новости банка, информация о предоставляемых скидках в точках-партнерах банка и текущем курсе валют.

Отдельное внимание заслуживает интерактивная карта, которая открывается сразу при входе в мобильное приложение. С ее помощью можно посмотреть местоположение ближайших офисов банка, банкоматов, платежных терминалов, также добавлена информация о сторонних банкоматных сетях, в которых пользователь до 31.12.2013 года может снимать наличные денежные средства с карт по «домашним» тарифам банка. Карта снабжена удобной системой фильтрации объектов.

Для того чтобы начать пользоваться приложением «Мобильный банк» для iPad, достаточно оформить карту «Банк в кармане» в любом офисе банка, а также в более 55 000 точках POS-кредитования по всей России. Мобильное приложение доступно пользователям в магазине App Store.