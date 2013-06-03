Банк Русский Стандарт и авиакомпания British Airways представили специальное предложение по накоплению баллов Avios для новых держателей карт British Airways

ЗАО «Банк Русский Стандарт» и авиакомпания British Airways представили специальное предложение, по условиям которого новые держатели кобрендовых карт British Airways могут получить дополнительно до 25 000 Баллов Avios и использовать их для совершения премиальных полетов по всему миру. Баллы Avios – международная валюта вознаграждений бонусной программы British Airways Executive Club. В зависимости от своих расходов и потребностей клиентам предлагается выбрать одну из трех карт: British Airways American Express® Premium, British Airways American Express® Classic или дебетовую карту British Airways MasterCard Standard Debit. Специальное предложение действует в период с 1 мая 2013 года до 31 июля 2013 года. Клиенты, оформившие анкету на карту British Airways American Express Premium Card и выполнившие условия акции, могут получить до 25 000 Баллов Avios. Те, кто оформят анкету на карту British Airways American Express Classic Card, могут получить до 10 000 Баллов Avios, а клиенты, оформившие British Airways MasterCard Standard Debit Card, имеют возможность получить до 1 000 Баллов Avios. Приветственные Баллы начисляются в дополнение к стандартным Баллам Avios, которые клиент получает при оплате ежедневных покупок по карте. Накопленные Баллы клиент может использовать для бронирования премиальных билетов на рейсы British Airways и других членов альянса oneworld®. Держатель любой карты, совершивший покупки товаров и услуг по карте на сумму более 200 000 рублей (7000 долларов США или 5000 евро), в течение года с момента открытия счета автоматически получает Companion Voucher, который дает возможность получить дополнительный авиабилет для спутника, обменяв свои Баллы на премиальный перелет с British Airways. Держатели премиальных карт British Airways могут получить до 2 бесплатных авиабилетов в год.** Клиенты Банка Русский Стандарт с картами British Airways American Express Card также получают множество дополнительных привилегий: расширенную программу страхования в России и за рубежом, медицинскую и юридическую помощь в чрезвычайных ситуациях во время путешествия, защиту покупок, услуги Бюро Путешествий American Express по всему миру, экстренное восстановление карты в случае утери или кражи в России и за границей, а также скидки до 30% по программам American Express Selects и «Клуб скидок».

* Налоги и сборы оплачиваются дополнительно

** При тратах свыше 400 000 рублей (14000 долларов США или 10000 евро) в течение года с момента открытия счета.