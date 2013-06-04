ЗАО «Банк Русский Стандарт» совместно с ОАО «Мобильные ТелеСистемы» и международной платежной системой MasterCard представили NFC -банковские карты на SIM-карте МТС, позволяющие в одно касание оплачивать покупки и услуги по технологии Mobile MasterCard PayPass®. NFC-банковская карта Русский Стандарт – это банковская карта платежной системы MasterCard, размещенная на SIM-карте мобильного устройства, которое можно использовать как платежный инструмент. Для оплаты достаточно приложить смартфон к бесконтактному считывателю PayPass на кассе. Звуковой и световой сигналы подтвердят, что покупка оплачена. Списание средств за транзакцию происходит со счета банковской карты.
В поддержку нового продукта Банк Русский Стандарт, МТС и MasterCard проводят специальную акцию, в рамках которой держатели NFC-банковских карт смогут стать обладателями мобильных телефонов МТС 965, которые поддерживают технологию NFC. В офисах банка клиенты могут получить купон, позволяющий приобрести в салонах оператора брендированный смартфон МТС 965 всего за 500 рублей.
«Банк Русский Стандарт ‒ бессменный лидер рынка кредитных карт в разработке и продвижении инновационных, выгодных и удобных продуктов для населения. Сегодня в дополнение к картам MasterCard®, Visa®, American Express® и Diners Club®, выпускаемым по традиционным технологиям, мы представляем принципиально новый карточный продукт ‒ NFC-банковские карты Mobile MasterCard PayPass на SIM-картах МТС, ориентированный, прежде всего, на растущее число клиентов, ценящих передовые решения, качество и скорость обслуживания. Важно, что технологии NFC-платежей обеспечивают высочайший уровень безопасности, что в сочетании с первоклассным сервисом и выгодными условиями обслуживания карт сделает такие карты крайне востребованными у клиентов. NFC-карты ‒ новый этап в системе безналичных платежей, и мы рады, что именно Банк Русский Стандарт по сложившейся многолетней традиции выступает пионером кредитно-карточных инноваций в стране», ‒ отметил Селим Эргоз, Исполнительный директор карточного бизнеса ЗАО «Банк Русский Стандарт».
«Современный мобильный телефон заменяет и наличные деньги, и банковские карты, и проездные билеты, и карты лояльности, что превращает смартфон в универсальный мобильный кошелек практически на все случаи жизни. Год назад мы представили первое в России инновационное NFC-решение для бесконтактной оплаты товаров и услуг при помощи телефона по технологии Mobile MasterCard PayPass, предоставив возможность осуществлять NFC-платежи клиентам МТС Банка. Мы рады объявить о расширении проекта – теперь оценить удобство мобильной NFC-оплаты могут и клиенты Банка Русский Стандарт. Мы намерены продолжить развитие проекта, и в скором времени нашим абонентам будут доступны в бесконтактном формате карты других российских банков», - сказал директор департамента финансовых услуг МТС Дмитрий Панфилов.
«Мобильный телефон приобретает все больше функций и становится универсальным устройством, в том числе позволяющим делать покупки как online, так и в физическом пространстве – благодаря инновационной технологии MasterCard PayPass можно оплатить покупку в одно касание. Еще чуть более года назад в России эта возможность только обсуждалась, теперь есть практическое решение – банковские карты МТС Банка на SIM-картах МТС с Mobile MasterCard PayPass – а со стартом проекта в Банке Русский Стандарт – и дополнительный выбор», – сказал Андрей Макаров, директор по развитию рынка MasterCard в России.
Для использования NFC-банковской карты MasterCard банка Русский Стандарт необходим телефон с поддержкой технологии NFC . Для бесконтактной оплаты в настройках телефона в разделе «Беспроводные подключения» должен быть включен режим NFC, а NFC-банковская карта активирована в SIM-меню. Оплачивать покупки с помощью смартфона можно в любых точках продаж, оборудованных кассовыми терминалами с технологией MasterCard PayPass. Производить оплату товаров и услуг по технологии MasterCard PayPass можно в более чем 700 000 торговых площадок в 51 стране. Сеть приема бесконтактных платежей MasterCard активно развивается и в России . Банк Русский Стандарт является одним из лидеров торгового эквайринга, сеть Банка превышает 257 000 торговых точек по всей России.
Подробную информацию об акции, оформлении NFC-банковских карт Русский Стандарт и точках продаж можно узнать на сайте Банка Русский Стандарт www.rsb.ru, а также позвонив в справочно-информационный центр банка по телефону 8 800 200 6 200. Дополнительная информация о NFC-сервисах и финансовых услугах МТС доступна на сайте http://www.mts.ru/
или по телефону контактного центра МТС 8 800 250 0890. Подробная информация об инновационной бесконтактной технологии международной платежной системы MasterCard размещена на сайте www.paypass.ru.