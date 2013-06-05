БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ ЗАПУСТИЛ УСЛУГУ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ С КАРТЫ СТОРОННЕГО ЭМИТЕНТА НА КАРТУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-БАНК

Банк Русский Стандарт представил новую услугу ‒ с помощью системы Интернет-банк за считанные минуты теперь можно осуществить денежный перевод не только с карты Банка Русский Стандарт, но и с карты стороннего эмитента на карту, выпущенную любым российским банком.

Для осуществления перевода необходимо в Интернет-банке выбрать в меню «Перевод по номеру карты», указать параметр перевода «С карты, выпущенной сторонним эмитентом резидентом РФ», а затем следовать инструкциям на экране.

Срок зачисления на карту Банка Русский Стандарт составляет несколько минут, на карту других банков – в зависимости от банка-эмитента.

Максимальная сумма перевода за одну операцию на территории России составляет 50 000 рублей РФ. Минимальная сумма одного перевода за пределы РФ ‒ 1 500 рублей, максимальная ‒ 2 500 долларов США (или эквивалент в рублях). Переводы по номеру карты доступны для держателей карт платежных систем Visa® и MasterCard®, выпущенных любыми банками-резидентами РФ, а также American Express® и Diners Club International®, выпущенных Банком Русский Стандарт.

«Банк Русский Стандарт стремится предоставлять своим клиентам современные и качественные банковские продукты, которыми они могут воспользоваться практически в любой точке мира. В частности, мы ориентированы на создание универсальной и высокоэффективной системы денежных переводов, которая бы полностью отвечала требованиям наших клиентов. Новая опция денежных переводов RS express направлена на то, чтобы сделать их ещё более удобными и доступными для потребителей. Надеемся, они это оценят», ‒ говорит Иван Глазачев, Член Правления банка, директор Департамента эквайринга ЗАО «Банк Русский Стандарт».

Банк Русский Стандарт постоянно разрабатывает новые продукты, совершенствует сервисы и расширяет перечень банковских услуг. В 2010 году «Русский Стандарт» стал первым банком в Европе, предоставившим возможность переводить деньги с карт и на карты различных банков сразу трех платежных систем: Visa, MasterCard и American Express. Банк Русский Стандарт остается единственным банком, осуществляющим денежные переводы на карты 4 крупнейших платежных систем: Visa, MasterCard American Express и Diners Club International.

Денежные переводы RS express ‒ это возможность переводить деньги близким в любой город России и за границу. Несомненным преимуществом является многообразие способов перевода средств: через Интернет-банк, на сайте платежного сервиса «RS express» (www.RSexpress.ru), с помощью мобильного приложения, через банкоматы банка по всей стране, а также через POS-терминалы (устройства для приема банковских карт на кассах торговых организаций) эквайринговой сети банка. Отправить деньги в любую точку земного шара не составит труда.