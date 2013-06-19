Банк Русский Стандарт запустил услугу денежных переводов по номеру карты для держателей карт Diners Club International®

Банк Русский Стандарт представил новую услугу для держателей карт платежной системы Diners Club International® − денежные переводы по номеру карты. Система «RS express» от Банка Русский Стандарт – это возможность переводить деньги в любой город России и за границу. Банк Русский Стандарт обладает эксклюзивными правами на выпуск и обслуживание карт Diners Club International в России.

Отправить денежные средства возможно по номеру карты получателя через Интернет-банк, на сайте платежного сервиса «RS express» (www.RSexpress.ru), с помощью мобильного приложения, через банкоматы банка по всей стране, а также через POS-терминалы (устройства для приема банковских карт на кассах торговых организаций) эквайринговой сети банка. В 2010 году Банк Русский Стандарт стал первым банком в России, позволяющим переводить деньги с карт и на карты различных банков сразу трех платежных систем: Visa®, MasterCard® и American Express®. После заключения соглашения с Diners Club International Банк Русский Стандарт стал единственным банком, осуществляющим денежные переводы на карты 4 крупнейших платежных систем.

Банк Русский Стандарт является крупнейшим участником рынка торгового эквайринга по эквайринговому обороту и количеству торговых партнеров. Банк осуществляет прием карт ведущих международных и российских платежных систем: American Express, Visa, MasterCard, Discover, Diners Club, JCB International и «Золотая корона» на единой технологической платформе. Сеть приема карт охватывает более 270 тыс. торговых точек. Все технологические решения имеют высокий уровень защиты и соответствуют требованиям стандартов PCI DSS и PCI PED.

Подробная информация представлена на сайте www.rsb.ru и www.dinersclubcard.ru.

