Банк Русский Стандарт расширил функционал приложения «Мобильный банк» для iOS и Android

Банк Русский Стандарт существенно расширил функционал приложения «Мобильный банк» на базе операционных систем iOS и Android*. У клиентов банка появилась возможность с помощью своего мобильного телефона подать заявку на востребованные банковские продукты и услуги. Теперь каждый клиент банка, подключенный к системе «Мобильный банк», может подать заявку на вклад, кредит, а также на увеличение лимита карты. Кредитные решения принимаются банком в режиме реального времени.

В обновленной системе «Мобильный банк» стало возможным подключение и отключение дополнительных услуг, таких как:

• SMS-сервис, которая позволяет оперативно получать информацию об операциях по карте при помощи SMS, направляемых на мобильный телефон;

• ИНФО M@IL, которая позволяет получать на адрес электронной почты выписки по счетам, открытым в банке;

• Страховые программы к банковским картам, которые обеспечивают финансовую защиту на случай непредвиденных обстоятельств.

Для клиентов, открывших вклады в системах «Интернет-банк» и «Мобильный банк», появилась возможность подключить или отключить автоматическое продление договора банковского вклада.

Приложение «Мобильный банк» от Банка Русский Стандарт, за счет внедрения новых сервисов, по праву может считаться одним из наиболее функциональных и удобных мобильных приложений на российском рынке дистанционного банковского обслуживания.

Для того чтобы начать пользоваться обновленным приложением «Мобильный банк», достаточно оформить карту «Банк в кармане» в любом офисе банка, а также в более 55 000 точек POS-кредитования по всей России. Мобильное приложение доступно пользователям в магазинах App Store и Google Play.

* Приложение «Мобильный банк» на базе ОС Windows Phone с расширенными функциональными возможностями будет доступно в магазине Windows Phone в самое ближайшее время.

Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на сайте: www.rsb.ru.





