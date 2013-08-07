Банк Русский Стандарт расширил функционал электронного кошелька «Банк в Кармане» и качественно изменил дизайн сайта услуги. Теперь у пользователей сервиса появилась возможность поиска провайдера по названию, позволяющая найти нужного поставщика еще быстрее, а благодаря современному интуитивному интерфейсу осуществлять все необходимые операции стало удобнее и проще. Для клиентов, использующих для пополнения электронного кошелька терминалы банка, на сайте добавлена опция поиска терминалов с помощью карты или адреса.
Начать пользоваться электронным кошельком «Банк в кармане» легко – для этого нужно пройти короткую регистрацию на сайте услуги https://wallet.rsb.ru/
, для которой понадобится только номер вашего мобильного телефона. Сделать это могут и пользователи, не являющиеся клиентами Банка Русский Стандарт. Платежи и переводы доступны сразу после регистрации; пополнение электронного кошелька бесплатно.
Благодаря последним преобразованиям электронный кошелек «Банк в Кармане» стал одним из самых функциональных и удобных платежных сервисов, доступных сегодня пользователям интернета. Без траты времени на посещение офисов через «Банк в Кармане» можно оплатить услуги более 570 провайдеров, среди которых операторы стационарной и мобиль¬ной связи, интернета, услуг ЖКХ, онлайн-игры, охранные системы, сервисы оплаты билетов и другое. Кроме того, доступны переводы денежных средств между электронными кошельками и на банковские счета в банках РФ. Воспользоваться электронным кошельком «Банк в кармане» можно с помощью мобильного телефона или компьютера в любой точке мира, где есть интернет, а также в терминалах в салонах связи Евросеть. Пополнить свой аккаунт в кошельке можно через интернет или в терминалах в офисах Банка Русский Стандарт и отделениях Почты России.
Подробная информация о проекте электронный кошелек «Банк в кармане» доступна на сайте https://wallet.rsb.ru/index
.
Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на сайте: www.rsb.ru.