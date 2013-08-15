Услуга денежных переводов RS express Банка Русский Стандарт теперь доступна в мобильном банке для Android и iOS

Банк Русский Стандарт продолжает расширять функционал приложения «Мобильный банк» на базе операционных систем Android и iOS. Теперь каждому пользователю приложения доступны денежные переводы RS express с карты на карту с помощью мобильного телефона.

Для осуществления перевода необходимо скачать мобильное приложение для iOS или Android в официальных магазинах приложений Apple AppStore и Google Play или по ссылкам на странице авторизации в Интернет-банке Банка Русский Стандарт. Приложение доступно любому пользователю, в том числе и не являющемуся клиентом банка.

С помощью приложения, следуя инструкциям на дисплее мобильного телефона, можно осуществить перевод с карты на карту, аналогичный функционалу, доступному на сайте RS Express. Функционал доступен в открытой части приложения, при нажатии на иконку RS Express. Чтобы отправить деньги через «Мобильный банк» необходимо выбрать тип перевода, ввести сумму, указать данные карт отправителя и получателя. Затем пользователь будет перенаправлен на специальную страницу банка, выпустившего карту отправителя, для подтверждения перевода. Безопасность всех операций обеспечивается технологией защиты данных 3DSecure. После подтверждения успешной транзакции средства будут переведены.

Банк Русский Стандарт постоянно разрабатывает новые продукты, совершенствует сервисы и расширяет перечень банковских услуг. В 2010 году «Русский Стандарт» стал первым банком в Европе, предоставившим возможность переводить деньги с карт и на карты различных банков сразу трех платежных систем: Visa, MasterCard и American Express. Банк Русский Стандарт остается единственным банком, осуществляющим денежные переводы на карты 4 крупнейших платежных систем: Visa, MasterCard American Express и Diners Club International.

Денежные переводы RS express позволяют переводить деньги близким в любой город России и за границу. Несомненным преимуществом является многообразие способов перевода средств: через Интернет-банк, на сайте платежного сервиса «RS express» (www.rs-express.ru), с помощью мобильного приложения, через банкоматы банка по всей стране, собственные терминалы в салонах связи «Евросеть», а также через POS-терминалы (устройства для приема банковских карт на кассах торговых организаций) эквайринговой сети банка. Теперь денежные переводы практически в любую точку земного шара стали ещё доступнее.

Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на сайте: www.rsb.ru.

