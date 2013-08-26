Банк Русский Стандарт открыл новый офис клиентского обслуживания в Москве

Банк Русский Стандарт продолжает расширение сети клиентского обслуживания. 26 августа в Юго-Восточном административном округе Москвы в шаговой доступности от станции метро «Авиамоторная» по адресу: ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 1, - открылся новый дополнительный офис клиентского обслуживания. Это 59 офис банка в Москве.

Офис работает без выходных с 9:00 до 21:00. Зона банкоматов и автоматического приема платежей работает круглосуточно.

В новом офисе Банка Русский Стандарт клиентам предлагается широкий выбор карточных продуктов для самых разных слоёв населения: от универсальных «Подарочной предоплаченной карты», «Виртуальной предоплаченной карты», «Транспортной карты», пакета услуг «Банк в кармане», объединившем в себе все банковские услуги и передовые финансовые технологии, до специальных продуктов, таких как карта с функцией cash-back ‒ возврата части потраченных денег обратно на счет, комплект карт для путешественников ‒ RSB Travel, кобрендовые карты, выпущенные совместно с авиакомпанией «Аэрофлот», которые позволяют получать премиальные билеты в обмен на накопленные баллы, а также статусные карты международных платёжных систем American Express® и Diners Club International®.

Помимо карточных продуктов клиенты также смогут оформить кредит, открыть или пополнить депозит, оплатить задолженность. Кроме традиционных банковских услуг москвичам предлагается оформить в новом офисе банка договор обязательного пенсионного страхования и популярные страховые продукты: «Моя любимая квартира», «Моя любимая дача», «Расти большим!», «Первая помощь», «Копилка», осуществить денежный перевод, а также подключить дополнительные банковские услуги и сервисы: «СМС-сервис», «Инфо M@IL», «Интернет-банк», «Мобильный банк» и принять участие в бонусной программе Membership Rewards для держателей карт American Express®. Кроме этого, при оформлении кредита клиенты банка могут застраховать жизнь, здоровье и потерю трудоспособности заемщика.

В настоящее время сеть клиентского самообслуживания Банка Русский Стандарт включает порядка 5000 банкоматных, кэш-ин устройств и платежных терминалов; к услугам клиентов ‒ более 280 структурных подразделений банка по всей России, а также на Украине. Банк планирует активное развитие сети клиентского самообслуживания, в том числе расширение сети платежных терминалов и офисной сети.

Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на сайте: www.rsb.ru.

