Банк Русский Стандарт качественно изменил дизайн Интернет-банка. Благодаря последним преобразованиям интерфейс системы стал одним из самых удобных и понятных для повседневной работы, а управлять денежными средствами теперь еще проще – с новой организацией меню совершить необходимые операции можно буквально в несколько кликов.
Главная страница приобрела легкую и логичную структуру и стала более информативной. Быстро найти нужную функцию можно через единое главное меню в верхней части экрана – без перехода в дополнительные разделы, что существенно упрощает работу с системой «Интернет-банк». Рядом с каждым продуктом появилось меню быстрых операций, с любой страницы можно перейти к основным функциям (платежи и переводы). Изменился и формат отображения на главной странице ключевой информации о продуктах клиента и остатках на счетах – теперь она визуализирована в «продуктовой карусели», с возможностью прокрутки и просмотра общего списка продуктов. Также появился новый раздел для наиболее частых операций «Мое меню», с помощью которого клиент может персонализировать систему – настроить отображение часто используемых шаблонов пользователя и просмотреть активные переводы по расписанию. Как и прежде, последние операции можно сортировать по дате или популярности и сохранять их в качестве шаблона, задав ему любое подходящее имя. Также в новом разделе пользователь может получить реквизиты счетов, выписку по банковским картам и текущим счетам.
В 2013 году Интернет-банк Банка Русский Стандарт был признан лучшим по функциональным возможностям среди 40 банков в исследовании аналитического агентства Markswebb и «Лучшим Интернет-банком для физических лиц по функциональным возможностям» в рамках практической конференции «E-payments Russia 2013 – электронные платежные системы, мобильные платежи и сервисы в России». Благодаря последним изменениям в дизайне разработчикам удалось еще больше повысить эффективность системы, добиться высокого уровня сервиса с запоминающимся и интуитивно понятным клиенту интерфейсом, который отвечает задачам самых требовательных пользователей.
Оценить новый Интернет-банк можно уже сейчас – для этого нужно перейти по ссылке https://online.rsb.ru
и ввести логин и пароль для входа в систему*. Если у вас еще нет Интернет-банка, подключить его легко – для этого достаточно оформить карту «Банк в кармане» в одном из отделений банка или в точках POS-кредитования. После ее активации система будет подключена автоматически, а клиенту будет отправлено SMS-сообщение с данными для входа.
В Интернет-банке клиентам Банка Русский Стандарт доступен полный спектр наиболее востребованных финансовых услуг. Помимо оплаты услуг мобильной связи и интернета, погашения кредита, денежных переводов и других регулярных операций, здесь можно подать заявку на увеличение лимита кредитной карты, пролонгировать или досрочно востребовать вклад, а также открыть депозит на более привлекательных условиях. При оформлении вклада в Интернет-банке ту же процентную ставку можно получить, разместив существенно меньшую сумму.
Подробную информацию о системе «Интернет-банк» Банка Русский Стандарт можно узнать на сайте www.rsb.ru или позвонив по телефону Call-цента: 8 800 200 6 200.
* Если Вы забыли логин или пароль к системе «Интернет-банк» или у Вас возник вопрос по использованию системы, пожалуйста, обратитесь по телефону горячей линии банка: 8 800 200 3 203