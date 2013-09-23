Банк Русский Стандарт и система CONTACT запустили совместный сервис денежных переводов

Банк Русский Стандарт объявляет о запуске сервиса денежных переводов в формате cash2card* совместно с Платежной системой CONTACT. Теперь перевести наличные средства по России и за границу по номеру банковской карты можно в любом из более 14 000 пунктов обслуживания CONTACT, расположенных по всей стране.

Отправить перевод можно на карты платежных систем VISA и MasterCard, выпущенные любыми банками, а также на карты American Express и Diners Club International, эмитированные Банком Русский Стандарт. Для оформления перевода достаточно указать номер банковской карты получателя, расположенный на ее лицевой стороне. Переводы осуществляются в трех валютах – рубли, доллары США и евро, максимальная сумма операции составляет или эквивалентна 75 000 рублей. На карты Банка Русский Стандарт денежные средства зачисляются в течение нескольких минут, время зачисления на карты других банков зависит от банка-эмитента.

«При разработке новых продуктов и услуг мы стремимся сделать их максимально удобными для каждого из наших клиентов в любое время и в любом месте, где бы он ни находился, будь то самые отдаленные регионы России или зарубежные страны. Благодаря сотрудничеству с системой CONTACT у клиентов появляется возможность быстро и без лишних затрат отправить перевод родным и близким в любую точку мира», ‒ сказал Иван Глазачев, член Правления Банка Русский Стандарт, директор Департамента эквайринга.

«Сотрудничество с Банком Русский Стандарт значительно расширило для наших клиентов возможности пополнения банковских карт. В начале года система CONTACT запустила сервис по отправке переводов на карты любого российского банка, теперь наши клиенты могут пополнить карты и иностранных банков, – сказал Игорь Ефремов, Вице-президент АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), оператора платежной системы. – Помимо «классических» переводов наличными, CONTACT развивает такие набирающие популярность форматы как переводы на карты, зачисление на счета и аккаунты электронных кошельков, переводы с мобильных телефонов, терминалов и т. д.».

Банк Русский Стандарт постоянно расширяет перечень банковских услуг в сфере денежных переводов. В 2010 году «Русский Стандарт» стал первым банком в Европе, предоставившим возможность переводить деньги с карт и на карты различных банков сразу трех платежных систем: Visa, MasterCard и American Express. Банк Русский Стандарт остается единственным банком, осуществляющим денежные переводы на карты 4 крупнейших платежных систем: Visa, MasterCard American Express и Diners Club International.

Узнать подробнее о новом сервисе переводов можно на сайтах www.rsb.ru или www.contact-sys.com, а также позвонив в Справочно-информационный центр Банка Русский Стандарт: 8 800 200 6 200 или Контактный центр системы CONTACT: 8 800 200 42 42.

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*наличные на карту

