Банк Русский Стандарт представил сервис бронирования отелей по специальным ценам для держателей карт банка

Банк Русский Стандарт представил новый сервис для держателей карт банка: бронирование отелей со скидкой 10% на Туристическом портале travel.rsb.ru. Теперь держатели карт банка наряду с опцией покупки авиабилетов по специальным ценам получат возможность бронировать отели в России и за рубежом со скидкой. Предложение действует на бронирование любого из представленных отелей вне зависимости от его категории и месторасположения. Новая услуга запущена в партнерстве с одним из ведущих российских сервисов онлайн-бронирования отелей Oktogo.ru.

Для осуществления бронирования достаточно выбрать интересующий отель на портале travel.rsb.ru, указать даты предполагаемого пребывания, количество гостей в номере. Для удобства клиентов стоимость проживания будет указана уже с учетом скидки. Необходимо совершить оплату с помощью карты Банка Русский Стандарт, и скидка будет предоставлена автоматически. К оплате принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard (в том числе Maestro), American Express или Diners Club, выпущенные Банком Русский Стандарт.

«Кредитная карта – неотъемлемый аксессуар путешественника, который позволяет путешествовать не только с комфортом, но и с выгодой. Теперь держатели карт Банка Русский Стандарт имеют уникальную возможность бронировать отели со скидками на Туристическом портале travel.rsb.ru. 10-процентную экономию на стоимости отеля по достоинству оценят все путешественники», – сказал Селим Эргоз, Исполнительный директор карточного бизнеса Банка Русский Стандарт.

«В последнее время российский рынок онлайн-бронирования динамично развивается – все больше потребителей самостоятельно планируют свои путешествия. Для Oktogo.ru, одного из ведущих российских розничных сервисов онлайн-бронирования отелей, партнерство с Банком Русский Стандарт, предлагающим широкий спектр карточных продуктов и финансовых услуг для путешественников, особенно значимо. Мы надеемся, что клиентам Банка Русский Стандарт будут полезны функциональные возможности нашего сервиса», ‒ отметил Василий Малинов, Исполнительный директор Oktogo.ru.

Подробная информация о Туристическом портале и сервисе эксклюзивного бронирования отелей для держателей карт Банка Русский Стандарт доступна по адресу: travel.rsb.ru.

Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на сайте: www.rsb.ru.





