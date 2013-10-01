Фонд «Русский Стандарт» открывает детский парк «Буратино»

Москва, Россия, 1 октября 2013 года – Благотворительный Фонд «Русский Стандарт» объявляет о завершении строительства и торжественном открытии детского парка «Буратино» по адресу: г. Москва, ул. Новоорловская, д. 5.

Детский парк, расположенный на территории площадью более 2 гектаров на западе Москвы, выполнен по проекту известного итальянского дизайнера Виллема Брауера (Willem Brouwer). В ходе строительства парка, инновационного по своей идее, установлено самое современное и качественное игровое оборудование для детских площадок от ведущих западных производителей из Испании, Финляндии и Нидерландов. Аналогичные игровые комплексы установлены в лучших детских парках северных европейских столиц: в Стокгольме, Осло, Копенгагене и Хельсинки.

На территории детского парка высажено более 1,500 деревьев и кустарников, а игровые площадки рассчитаны для детей разных возрастов. В зимнее время в парке будет действовать каток площадью более 800 кв. метров, который летом станет площадкой для спортивных игр. В парке оборудована велотрасса со специальным покрытием, канатная дорога, лабиринт со смотровой башней, сформированный из туи, фонтан с декоративной подсветкой, амфитеатр для проведения праздников и другие сооружения. Отдельное место в парке занимает уникальный звуковой павильон, специально оборудованный для игр со звуком и развития слуха у детей. Благодаря специальной подсветке световой облик парк в темное время суток будет легко узнаваем.

«Мы рады подарить детям современный парк и считаем, что он улучшит качество жизни жителей и создаст комфортные условия для отдыха детей. Я уверен, что детский парк «Буратино», не имеющий аналогов не только в Москве, но и в России, станет любимым местом отдыха для москвичей и их детей», - подчеркнул Рустам Тарико, Председатель Совета Фонда «Русский Стандарт».

«Как Префект округа, от имени жителей Ново-Переделкино, я благодарю Фонд «Русский Стандарт» и лично Рустама Тарико за великолепный детский парк, который не только построен, но и будет бесплатно эксплуатироваться Фондом. Парк будет жемчужиной района Ново- Переделкино», - заявил Алексей Олегович Александров, Префект Западного округа Москвы.

Парк работает ежедневно с 10:00 до 22:00 в летний период и с 11:00 до 22:00 в зимний период.



О Фонде «Русский Стандарт»

Миссия Фонда - способствовать созданию благоприятных условий для рождения и гармоничного развития детей, а также максимальной реализации потенциала одаренной молодежи России. Деятельность Фонда направлена на оказание одаренным российским детям и молодежи необходимой организационной и материальной поддержки для получения конкурентного качественного образования, социальной адаптации и творческой самореализации. За 5 лет деятельности поддержку Фонда получили почти 700 человек по всей территории России.

Фонд «Русский Стандарт» оказывает также помощь детскому дому №2, расположенному на Западе Москвы в Ново-Переделкино. В детском доме воспитывается 60 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Детский дом в 2012 году получил новые инвалидные кресла для детей с ограниченными возможностями передвижения, а в этом году - современную спортивную площадку для игры в футбол и волейбол. Площадка размером 34,5 х 15 метров со специальным покрытием оборудована футбольными воротами и стойками с сеткой для волейбола.

Ранее в рамках сотрудничества с Администрацией Санкт-Петербурга Фонд «Русский Стандарт» также сделал подарок учащимся Второй Санкт-Петербургской гимназии, одного из старейших учебных заведений Санкт-Петербурга, профинансировав масштабную реставрацию актового зала гимназии.





