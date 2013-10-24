Банк Русский Стандарт и система ЮНИСТРИМ запустили совместный сервис денежных переводов

Банк Русский Стандарт продолжает развитие системы денежных переводов и объявляет о запуске нового сервиса совместно с системой ЮНИСТРИМ. Теперь у посетителей сайта www.unistream.ru появилась возможность осуществлять перевод с одной банковской карты на другую. Новый способ позволяет отправить деньги за считанные минуты – для перевода достаточно указать номер банковской карты получателя, а также телефон и номер карты отправителя.

Осуществить перевод можно на карты платежных систем VISA и MasterCard, выпущенные любыми банками, а также на карты American Express и Diners Club International, эмитированные Банком Русский Стандарт. Максимальная сумма операции по России составляет 50 000 рублей, за границу ‒ 2 500 USD. Максимальная сумма переводов по России в месяц – 600 000 рублей, за границу – 50 000 USD. Тарифы аналогичны действующим тарифам на денежные переводы через сайт rs-express.ru. Перевод доступен только для карт банков, поддерживающих технологию 3-D Secure (Verified by Visa/MasterCard SecureCode/American Express).

Банк Русский Стандарт постоянно развивает возможности денежных переводов. В 2010 году «Русский Стандарт» стал первым банком в Европе, предоставившим возможность переводить деньги с карт и на карты различных банков сразу трех платежных систем: Visa, MasterCard и American Express. Банк Русский Стандарт остается единственным банком, осуществляющим денежные переводы на карты 4 крупнейших платежных систем: Visa, MasterCard, American Express и Diners Club International.

Узнать подробнее о новом сервисе переводов можно на сайтах www.rsb.ru или www.unistream.ru, а также позвонив в Справочно-информационный центр Банка Русский Стандарт: 8 800 200 6 200 или Контактный центр системы ЮНИСТРИМ: 8 495 744 55 55.

