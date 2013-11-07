Банк Русский Стандарт приступил к выпуску чиповых карт American Express® и прошел сертификацию на прием карт EMV и Expresspay платежной системы American Express

Банк Русский Стандарт, лидер российского рынка кредитных карт, в рамках расширения линейки чиповых карт объявил о выпуске карт American Express с чипами. Теперь карты American Express категории Gold и выше, а также карта American Express Travel Classic из комплекта карт RSB Travel, обладают более высокой степенью защиты.

Карта с чипом ‒ это карта со встроенным микропроцессором, на котором хранится часть данных. Скопировать их технически гораздо сложнее, чем данные карты, оснащенной только магнитной полосой, чем и обеспечивается более высокий уровень защиты транзакций. Также карта с чипом позволит беспрепятственно оплачивать покупки и услуги за рубежом, где могут существовать ограничения по приему карт, оснащенных только магнитной полосой.

Банк Русский Стандарт также начал выпуск карт American Express c бесконтактным чипом (технология Expresspay): American Express Gold Card, карты премиального и классического комплекта RSB Travel. Преимущество карты с бесконтактным чипом заключается в простоте оплаты ‒ достаточно поднести карту к бесконтактному ридеру, отмеченному специальным символом, ‒ звуковой и световой сигналы подтвердят, что покупка оплачена. Если её стоимость не превышает 1 000 рублей, не требуется подписывать чек или вводить PIN-код. В случае если по какой-либо причине не удалось оплатить покупку с использованием чипа всегда можно провести операцию традиционным способом ‒ с помощью магнитной полосы карты.

В рамках выпуска чиповых карт American Express Банк Русский Стандарт совместно с компанией INPAS прошел сертификацию линейки оборудования VeriFone с программным обеспечением INPAS UNIPOS на прием чиповых и бесконтактных карт платежной системы American Express. Таким образом, партнеры Банка Русский Стандарт смогут принимать к оплате как карты American Express с магнитной полосой, так и карты, оснащенные контактным и бесконтактным чипами.

Банк Русский Стандарт уже выпускает чиповые карты на базе платежных систем MasterCard и Visa: «Русский Cтандарт Голд», карты линейки «Аэрофлот», «Русский Стандарт УНИКС ГОЛД», «Русский Стандарт Visa® FIFA Голд», «Банк в кармане» категорий Gold и Platinum, VISA Platinum РЭШ, а также Visa Infinite.

Держатели чиповых карт American Express наравне с держателями карт с магнитной полосой получают доступ к эксклюзивным услугам и сервисам: страховым программам, круглосуточной службе по организации путешествий, специалисты которой помогут с планированием поездки – бронированием отелей, авиабилетов, авто на специальных условиях. Среди прочих преимуществ – возможность экстренного перевыпуска карты в случае утери в России или за рубежом, высокий кредитный лимит, позволяющий не ограничивать себя в тратах практически в любой точке мира, а также большое количество уникальных предложений и скидок для держателей карт в ресторанах, отелях, магазинах по всему миру с программами American Express Selects и «Клуб Скидок» по России.

Заполнить анкету на оформление чиповых карт American Express можно на сайтах www.rsb.ru и www.americanexpress.ru, в Мобильном и Интернет-банке, в офисах Банка Русский Стандарт или на стойках банка в аэропортах Москвы (Шереметьево), Новосибирска (Толмачево), Ростова-на-Дону и Казани.

Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на сайте: www.rsb.ru.

