Банк Русский Стандарт первым среди российских банков выпустил приложение «Мобильный банк» для телевизоров Samsung Smart TV

Банк Русский Стандарт разработал новую версию приложения «Мобильный банк» для устройств Samsung SmartTV. Совершать основные банковские операции покупатели телевизоров Samsung теперь могут непосредственно с устройства или проигрывателей Blu-ray.

В новой версии «Мобильного банка» клиентам представлен качественно измененный интерфейс, созданный специально для удобного управления приложением с экранов телевизоров Samsung SmartTV. Пользователям доступны все основные финансовые операции – здесь можно просматривать информацию по счетам, осуществлять денежные переводы между счетами, в том числе и по номеру телефона, оплачивать товары и услуги, используя сформированные в Интернет-банке шаблоны. Также доступны функции подачи заявки на выпуск виртуальной карты и блокировки уже активированных карт.

Загрузить новое приложение можно непосредственно с телевизора, оно доступно в магазине SamsungApps – приложение «RSBMobile» находится в категории «Информация».

Обладая высоким уровнем безопасности, приложение разработано для удобной повседневной работы. Так, для того чтобы быстро и просто восстановить утерянные или забытые данные для входа в систему и продолжить пользоваться «Мобильным банком», достаточно в любое время позвонить в справочно-информационный центр банка – 8-800-200-3-203, работающий круглосуточно. Клиенты Банка Русский Стандарт, у которых уже подключен один из дистанционных сервисов – Интернет-банк или Мобильный банк, могут использовать для входа в систему действующие логин или пароль. Подключить «Мобильный банк» и получить данные для авторизации можно, оформив карту «Банк в кармане» в любом офисе банка или в одной из более 55 000 точек POS-кредитования по всей России.

Банк Русский Стандарт постоянно развивает сервисные возможности «Мобильного банка» и расширяет перечень платформ, на которых доступно приложение, чтобы сделать его максимально удобным для работы. «Мобильный банк» можно по праву назвать одним из наиболее функциональных мобильных сервисов на российском рынке дистанционного банковского обслуживания.

Более подробную информацию о сервисах дистанционного обслуживания Банка Русский Стандарт можно получить на сайте www.rsb.ru или позвонив в Справочно-информационный центр банка 8 800 200 6 200.

Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на сайте: www.rsb.ru.

