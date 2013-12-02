Банк Русский Стандарт и платежная система MasterCard предлагают быстрый перевод карточных программ эмиссии и эквайринга банков-аффилиатов «Мастер-Банка»

Банк Русский Стандарт совместно с платежной системой MasterCard c 29 ноября 2013 года предложил специальные условия банкам-аффилиатам «Мастер-Банка» по ускоренному переводу карточных программ эмиссии и эквайринга. Согласно этим условиям, банки-аффилиаты могут за один день открыть корреспондентские счета и пройти процедуру проверки, оперативно оформить в Банке всю необходимую документацию для прохождения сертификации в платежной системе.

«Высокие технологические возможности Банка Русский Стандарт позволяют нам обеспечить оперативный запуск сотрудничества с новыми банками-партнерами и принять все банки-аффилиаты «Мастер-Банка», которые выпускали карты MasterCard и осуществляли их прием в точках продаж. Перейдя под спонсорство Банка Русский Стандарт, банки-аффилиаты смогут максимально быстро восстановить свою работу», - говорит Иван Глазачев, Член Правления Банка, директор Департамента эквайринга Банка Русский Стандарт.

«Очень важно, что в сложившейся ситуации достаточно оперативно следуют реакция и специальные предложения от крупных российских банков-спонсоров. Банк Русский Стандарт предоставляет спонсорские услуги банкам-аффилиатам MasterCard на высоком профессиональном уровне уже несколько лет. Со стороны MasterCard мы готовы поддержать появляющиеся варианты, обеспечив ускоренное сопровождение всех процедур, связанных с оформлением документации, сертификацией на стороне платежной системы», − сказал Илья Рябый, глава MasterCard в России.

Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на сайте: www.rsb.ru.