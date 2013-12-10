Банк Русский Стандарт и система Migom запустили совместный сервис денежных переводов

Банк Русский Стандарт продолжает развивать возможности денежных переводов и объявляет о запуске нового сервиса в формате cash2card* совместно с платежной системой Migom. Теперь перевести наличные средства по России и за границу по номеру банковской карты можно в точках обслуживания Migom в России.

Отправить перевод можно на карты платежных систем VISA и MasterCard, выпущенные любыми банками, а также на карты American Express и Diners Club International, эмитированные Банком Русский Стандарт. Для оформления перевода достаточно указать номер банковской карты получателя, расположенный на ее лицевой стороне. Максимальная сумма операции по России составляет 75 000 рублей, за границу ‒ 2 500 USD. На карты Банка Русский Стандарт денежные средства зачисляются в течение нескольких минут, время зачисления на карты других банков зависит от банка-эмитента.

Банк Русский Стандарт постоянно расширяет перечень банковских услуг в сфере денежных переводов. В 2010 году «Русский Стандарт» стал первым банком в Европе, предоставившим возможность переводить деньги с карт и на карты различных банков сразу трех платежных систем: Visa, MasterCard и American Express. Банк Русский Стандарт остается единственным банком, осуществляющим денежные переводы на карты 4 крупнейших платежных систем: Visa, MasterCard, American Express и Diners Club International.

Узнать подробнее о новом сервисе переводов можно на сайтах www.rsb.ru или www.migom.com, а также позвонив в Справочно-информационный центр Банка Русский Стандарт: 8 800 200 6 200 или Контактный центр системы Migom: 8 800 555 88 55.



* наличные на карту

