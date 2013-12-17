Банк Русский Стандарт и платежная платформа RBK Money запустили совместный сервис денежных переводов

Банк Русский Стандарт и платежная платформа RBK Money запустили сервис моментальных денежных переводов, позволяющий пополнять электронные кошельки RBK Money через терминальную сеть банка без комиссии. Теперь клиентам RBK Money и Банка Русский Стандарт совершать покупки в более чем 30 000 интернет-магазинов стало еще проще и удобнее.

Оплатить покупки и пополнить электронный кошелек RBK Money стало возможно через терминалы Банка Русский Стандарт, расположенные в офисах банка и салонах связи «Евросеть». Для совершения платежа необходимо указать в поиске по услугам название сервиса RBK Money, ввести номер счета и сумму платежа. Новый способ позволяет отправить деньги за считанные минуты. Система переводов работает круглосуточно. Переводы доступны только в рублях на территории России. Максимальная сумма переводов составляет 15 000 рублей. Зачисление средств происходит в режиме реального времени.

Банк Русский Стандарт постоянно развивает возможности денежных переводов. В 2010 году «Русский Стандарт» стал первым банком в Европе, предоставившим возможность переводить деньги с карт и на карты различных банков сразу трех платежных систем: Visa, MasterCard и American Express. Банк Русский Стандарт остается единственным банком, осуществляющим денежные переводы на карты 4 крупнейших платежных систем: Visa, MasterCard, American Express и Diners Club International.

Узнать подробнее о новом сервисе переводов можно на сайтах www.rsb.ru или www.rbkmoney.ru, а также позвонив в Справочно-информационный центр Банка Русский Стандарт: 8 800 200 6 200 или Контактный центр RBK Money: 8 800 200 88 20, 8 495 648 68 58.

