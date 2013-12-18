Банк Русский Стандарт и система ЮНИСТРИМ запустили денежные переводы наличными на карту в пунктах обслуживания ЮНИСТРИМ по всей стране

Банк Русский Стандарт и система ЮНИСТРИМ в рамках развития сотрудничества объявляют о запуске нового канала денежных переводов ‒ cash2card*. Теперь у пользователей платежной системы ЮНИСТРИМ появилась возможность совершать переводы по номеру карты не только на сайте www.unistream.ru, но и в более 4000 пунктов обслуживания ЮНИСТРИМ по России. В дальнейшем планируется запустить услугу во всей сети пунктов обслуживания ЮНИСТРИМ в России и странах СНГ.

Чтобы совершить перевод, достаточно указать номер банковской карты получателя. Отправить деньги можно на карты платежных систем VISA и MasterCard, выпущенные любыми банками, а также на карты American Express и Diners Club International, эмитированные Банком Русский Стандарт. Переводы осуществляются в трех валютах — рубли, доллары США и евро. Максимальная сумма операции составляет 75 000 рублей или эквивалентна ей. На карты Банка Русский Стандарт денежные средства зачисляются в течение нескольких минут, время зачисления на карты других банков зависит от банка-эмитента .

В октябре 2013 года Банк Русский Стандарт в партнерстве с системой ЮНИСТРИМ уже представил сервис денежных переводов с карты на карту для посетителей сайта www.unistream.ru. Запуск нового канала переводов – наличными на карту – является ещё одним этапом реализации совместного проекта денежных переводов.

Для Банка Русский Стандарт развитие партнерских отношений в сфере денежных переводов с различными платежными системами ‒ одно из приоритетных направлений бизнеса. В 2010 году банк первым в Европе предоставил возможность переводить деньги с карт и на карты различных банков сразу трех платежных систем: Visa, MasterCard и American Express. Банк Русский Стандарт остается единственным банком, осуществляющим денежные переводы на карты 4 крупнейших платежных систем: Visa, MasterCard, American Express и Diners Club International.

ЮНИСТРИМ постоянно работает над расширением каналов переводов и данный проект — это еще один шаг, способствующий повышению доступности услуг ЮНИСТРИМ, наряду с развитием мобильных переводов, расширением терминальной сети, запуском электронного кошелька «Юнистрим Деньги».

Узнать подробную информацию о новом сервисе переводов можно на сайтах www.rsb.ru или www.unistream.ru, а также позвонив в Справочно-информационный центр Банка Русский Стандарт: 8 800 200 6 200 или Контактный центр системы ЮНИСТРИМ: 8 495 744 55 55.



*наличные на карту

