Банк Русский Стандарт запустил серию подарочных предоплаченных карт «С Новым годом!»

Банк Русский Стандарт приступил к выпуску специальной серии подарочных предоплаченных карт «С Новым годом!». Карты выпускаются в праздничной открытке-упаковке с уникальным дизайном. На развороте открытки можно написать слова поздравления и теплые пожелания; внутри упаковки – подарочная карта с новогодним дизайном и руководство пользователя карты.

Подарочная предоплаченная карта «С Новым годом!» ‒ банковская карта международной платежной системы MasterCard, выпускаемая Банком Русский Стандарт в пяти номиналах ‒ 1000, 3000, 5000, 10000, 15000 рублей сроком действия на 1 год. Карта не является персонализированной. Для её получения не требуется предоставления документов и заполнения анкет: в момент покупки проводится лишь краткая процедура активации карты, плата за годовое обслуживание карты не взимается. Картой можно расплатиться по всему миру — везде, где принимают карты международной платежной системы MasterCard, в том числе и в интернете.

При использовании подарочной карты также действует специальная программа Банка Русский Стандарт «Клуб скидок», по которой предоставляются скидки до 30% в тысячах магазинов и ресторанов, туристических агентств и салонов красоты по всей России.

Подарочная предоплаченная карта «С Новым годом!» – универсальный подарок как для близких родственников, так и для коллег по работе. Кроме того, чтобы приобрести карту «С Новым годом!», не придется тратить время в предпраздничной суете, а обладатель подарочной карты сможет выбрать себе подарок по вкусу. Купить карту «С Новым годом!» можно с 1 декабря 2013 г. до 10 января 2014 г. в любом офисе Банка Русский Стандарт, а также в магазинах-партнерах банка по всей России, в том числе и в интернете на сайтах интернет-магазина www.rsb.ru и www.daricard.ru.

Более подробную информацию о подарочной карте «С Новым годом!» можно получить на официальном сайте банка www.rsb.ru или по телефону справочно-информационного центра банка: 8 800 200 7 207.

Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на сайте: www.rsb.ru.

