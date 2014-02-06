Банк Русский Стандарт представил виртуальную карту с удобным номером

Банк Русский Стандарт представил своим клиентам возможность выпуска виртуальной карты VirtuCard с удобным номером. Теперь, совершая онлайн-платежи, клиенты могут не заглядывать в электронную почту или в записную книжку, а вводить собственные номера виртуальных карт.

Первые шесть цифр номера и последняя определяются банком, остальные девять выбирает клиент – это может быть номер мобильного телефона, дата рождения в сочетании с номером автомобиля или любая другая красивая и легко запоминающаяся числовая комбинация. На данный момент возможность выпуска виртуальной карты с удобным номером на российском рынке электронных платежей предлагает только Банк Русский Стандарт.

Срок действия VirtuCard с удобным номером ‒ 1 год, благодаря чему её удобно использовать для регулярных покупок в интернете ‒ необязательно оформлять новую карту для каждой оплаты. Возможный лимит виртуальной карты ‒ от 100 до 15 000 рублей. VirtuCard с удобным номером может оформить онлайн любой желающий – для этого нужно зайти на сайт банка или на специально разработанный сайт продукта www.virtucard.ru и заполнить простую форму. С помощью VirtuCard можно расплачиваться в любых интернет-магазинах, принимающих к оплате карты Visa или MasterCard, пополнять свои счета в онлайн-играх, оплачивать билеты на концерты или на самолёт, скидочные купоны и услуги сотовой связи, а также привязать карту к PayPal, iTunes Store и многое другое. Держатели VirtuCard могут быть уверены в безопасности онлайн-платежей. Использование виртуальной карты при оплате позволяет обеспечить сохранность персональных данных и денежных средств, хранящихся на основной банковской карте.

Пополнить карту можно с помощью перевода по номеру карты - в Интернет-банке, банкоматах банка, а также на сайте RS Express. Проверить лимит карты можно также на сайте www.virtucard.ru.

Подробная информация доступна на сайте www.rsb.ru или по телефону справочно-информационного центра банка: 8 800 200 6 200.

