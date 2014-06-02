Банк Русский Стандарт внедрил сервис оплаты покупок в интернет-магазинах по электронным счетам

Банк Русский Стандарт запустил сервис онлайн-оплаты товаров и услуг в интернет-магазинах по технологии e-invoicing с помощью процедуры выставления электронных счетов. Новая услуга внедрена банком на базе сервисов приёма платежей ROBOKASSA и Platron от ОКЕАН БАНК (ЗАО). Сервис, позволяющий проводить платежи всего за несколько минут с максимальным удобством, доступен в 30 тысячах интернет-магазинах по всей России.

Чтобы совершить оплату по технологии e-invoicing, необходимо при оформлении заказа на сайте интернет-магазина выбрать способ оплаты ROBOKASSA или Platron, затем указать Банк Русский Стандарт, после чего пользователь будет направлен на страницу входа в Интернет-банк Банка Русский Стандарт. В своем личном кабинете системы Интернет-банк или Мобильный банк клиенту достаточно зайти в раздел «Выставленные счета», где уже будет сформирован счет на оплату покупки, и подтвердить платёж.

Новый сервис не требует введения персональной информации по банковским продуктам непосредственно на сайте интернет-магазина. Оплатить покупку по технологии e-invoicing может только идентифицированный в системе клиент Банка Русский Стандарт, сам платеж проводится по защищенному каналу.

Все счета за покупки формируются автоматически. Оплата выставленных счетов происходит мгновенно и без комиссии. Покупки можно совершать только в российских интернет-магазинах и только в рублях.

«Технология e-invoicing гарантирует пользователям дополнительную безопасность и удобство онлайн-платежей, поскольку им не нужно вводить свои персональные данные на сайте интернет-магазина ‒ они уже содержатся в сформированном платёжном поручении. Надеемся, наши клиенты оценят эту новую возможность. В дальнейшем мы планируем расширить список партнеров, позволяющих оплачивать товары и услуги по технологии e-invoicing, так что совершать покупки станет ещё удобнее», - рассказал Дмитрий Трошкин, Директор Департамента банковского бизнеса в области новых технологий.

«Подключение Банка Русский Стандарт к платёжным инструментам ROBOKASSA и Platron от ОКЕАН БАНК (ЗАО) открыло клиентам 30 000 наших магазинов-партнеров новую возможность для проведения платежей внутри хорошо знакомого им интерфейса Интернет-банка Русский Стандарт. Мы рады, что в партнерстве с банком нам удалось запустить новый – надежный, удобный и безопасный – способ оплаты товаров и услуг в российских интернет-магазинах»,- отмечает Олег Покровский, Вице-президент ОКЕАН БАНК (ЗАО).

Подробная информация о Банке Русский Стандарт представлена на официальном сайте www.rsb.ru.

