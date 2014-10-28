УК «Русский Стандарт» вступила в НАУФОР

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Стандарт" (г. Москва) вступило в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР).

Компания имеет бессрочные лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами с 03.05.2012 г. и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами с 22.12.2011 г.

В настоящее время членами НАУФОР являются 252 компании, из них 178 - московские компании. На данный момент членами НАУФОР являются 44 управляющие компании.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) - общероссийская саморегулируемая организация, объединяющая компании, имеющие лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или управляющей компании.

Филиалы НАУФОР действуют в 12 городах России.

Целями и задачами ассоциации являются развитие и совершенствование системы регулирования рынка ценных бумаг, обеспечение условий деятельности членов НАУФОР, установление правил и стандартов деятельности членов НАУФОР и контроль за их соблюдением, осуществление мониторинга деятельности своих членов, принятие мер к урегулированию конфликтов.

НАУФОР проводит регулярные проверки деятельности своих членов, по результатам которых выдает компаниям предписания о выявленных нарушениях и рекомендации к их исправлению. При проверках регулятором деятельности членов НАУФОР сотрудники управления контроля НАУФОР приглашаются в состав инспекционных комиссий, где следят за соблюдением регламента проведения проверок.

НАУФОР осуществляет консультирование своих членов, разрабатывает типовые правила и документы по всем вопросам работы на фондовом рынке, в том числе, соблюдения законодательства о легализации и противодействию инсайду.

НАУФОР является аффилированным членом IOSCO - международной организации, объединяющей государственные органы по регулированию рынка ценных бумаг - и в связи с этим имеет возможность вести активную международную деятельность и развивать сотрудничество в области регулирования финансовых рынков.