БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ, СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ «АЗБУКА ВКУСА» И ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА MASTERCARD ПРЕДСТАВИЛИ ПРЕДОПЛАЧЕННЫЕ ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ К ШОУ ID CIRQUE ELOIZE

Банк Русский Стандарт совместно с сетью супермаркетов «Азбука Вкуса» при поддержке международной платежной системы MasterCard представили серию предоплаченных бесконтактных подарочных карт MasterCard® с оригинальным дизайном специально к шоу iD от Cirque Eloize, выступления которого проходят в России.

Купить подарочные карты можно в супермаркетах «Азбука Вкуса» в Москве и Санкт-Петербурге. Благодаря программе скидок и предложений платежной системы MasterCard и программе лояльности Банка Русский Стандарт «Клуб скидок» по этой карте будут доступны специальные предложения и скидки в кафе, ресторанах, кинотеатрах и магазинах. Благодаря инновационной бесконтактной технологии MasterCard PayPass® покупки можно быстро, просто и безопасно совершать одним прикосновением карты к терминалу.

Предоплаченные подарочные карты номиналом 5 000, 10 000 или 15 000 рублей продаются без дополнительной комиссии и не требуют оформления. Карта позволяет совершать покупки и платежи на территории РФ, в том числе в сети интернет.

Узнать дополнительную информацию о новой предоплаченной карте можно на сайте банка www.rsb.ru.

Узнать подробную информацию об инновационной бесконтактной технологии MasterCard PayPass и посмотреть список торговых и сервисных предприятий, принимающих MasterCard PayPass, можно на сайте www.paypass.ru.

