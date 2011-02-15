Банк Русский Стандарт и крупнейший оператор сотовой связи «МТС» представили уникальные кобрендовые карты

Источник: www.lenta.ru

Дата: 8 февраля 2011

Банк Русский Стандарт и крупнейший оператор сотовой связи «МТС» представили уникальные кобрендовые карты MTS American Express Classic Card и MTS MasterCard Standard, MTS American Express Premium Card и MTS World MasterCard

ЗАО «Банк Русский Стандарт» и крупнейший оператор сотовой связи ОАО «Мобильные ТелеСистемы» разработали новые кобрендовые банковские карты «МТС». Каждому клиенту одновременно оформляются две банковские карты платежных систем American Express и MasterCard, присоединенных к одному счету. Это позволит не только быстрее накапливать бонусные баллы, но и с максимальной выгодой использовать преимущества, которые предоставляют держателям карт платежные системы.

В комплект «МТС Классик» входят карты MTS American Express Classic Card и MasterCard Standard. В комплект «МТС Премиум» - премиальные карты MTS American Express Premium Card и World MasterCard. Также в рамках проекта выпускаются дебетовые карты MTS MasterCard Standard.

За покупки, совершенные с использованием кобрендовых карт, участникам программы «МТС Бонус» начисляются бонусные баллы, которые можно обменять на вознаграждения из каталога программы: пакеты бонусных минут, SMS, MMS, Интернет-трафика, телефоны, бесплатное подключение услуг МТС и развлекательный контент с мультимедийного портала OMLET.RU, сертификаты на продукцию партнеров программы, подписку на периодические издания и другие интересные вознаграждения.

«Банк Русский Стандарт и компания МТС предложили клиентам уникальный для российского рынка финансовый инструмент – комплект карт МТС, состоящий из двух кредитных карт, присоединенных к одному счету. Комплект карт МТС позволяет с удобством пользоваться кредитными средствами Банка и быстро накапливать бонусные баллы по программе «МТС Бонус», совершая повседневные покупки с помощью любой карты из комплекта», – говорит Селим Эргоз, Исполнительный директор по развитию карточного бизнеса ЗАО «Банк Русский Стандарт».

«Программы лояльности являются важным элементом взаимоотношений с клиентами. Сегодня наша программа насчитывает более двадцати одного миллиона пользователей и является одной из крупнейших в России. Мы уже выпускаем кобрендовые карты МТС с крупными банками и, благодаря присоединению к программе Банка Русский Стандарт, мы фактически охватываем большую часть рынка дебетовых и кредитных карт в России», - отметил вице-президент МТС по коммерции Михаил Герчук.

Важно, что обе карты комплекта присоединены к одному банковскому счету с единым кредитным лимитом и бонусным счетом. Участники программы «МТС Бонус» могут гораздо быстрее накапливать привычные бонусные баллы, а также получают возможность использовать уникальные преимущества карт American Express, в том числе страховую программу, включающую защиту покупок, бесплатное страхование в путешествии, доступ к международной программе American Express Selects, услугам Бюро Путешествий American Express Travel Offices и эксклюзивному сервису по всему миру. Входящая в комплект «МТС Премиум» карта World MasterCard открывает для клиента доступ к уникальным привилегиям по программе MasterCard ИЗБРАННОЕ, таким как скидки и подарки при оплате картой по всему миру, а также приглашения на закрытые культурные события и распродажи. Держатели карт «МТС» любой категории будут иметь доступ к скидкам национальной программы Банка Русский Стандарт «Клуб скидок».

Всем держателям комплектов карт МТС от Банка Русский Стандарт после совершения первой безналичной расходной операции по одной из карт комплекта начисляются приветственные баллы. По картам платежной системы American Express предоставляется возможность получения дополнительных бонусных баллов: 3000 баллов для держателей комплекта «МТС Премиум» и 2000 баллов для держателей Комплекта «МТС Классик».

Участники программы «МТС Бонус» получают бонусные баллы за осуществление безналичных операций с использованием любой из карт комплекта «МТС» и за пользование любыми оплачиваемыми услугами МТС, в том числе за голосовой трафик, передачу данных, отправку SMS и MMS-сообщений, загрузку мобильного контента и мобильных приложений через WAP или WEB-порталы МТС, покупку товаров в салонах розничной сети МТС, подключение услуг через сервисы самообслуживания. Перечень и описание вознаграждений за бонусные баллы и условия их получения представлены на сайте программы www.bonus.mts.ru. Ассортимент каталога подарков постоянно расширяется

Оформить заявку на комплект банковских карт «МТС Классик» или «МТС Премиум» Банка Русский Стандарт можно на сайте Банка, через Call-центр Банка, либо в офисах Банка. Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону 8 800 200 94 49 или 8 800 200 6 200 и на сайте Банка.



