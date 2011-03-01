Банк Русский Стандарт открыл новый операционный офис в Санкт Петербурге

Банк Русский Стандарт продолжает расширение сети клиентского обслуживания.

15 февраля открылся новый операционный офис по адресу Лиговский проспект, дом 109, литер А. Это восьмой офис Банка в Санкт-Петербурге. Офис работает без выходных с 9 до 21 часа. В новом офисе клиенты могут быстро получить кредит или кредитную карту, оплатить задолженность, пополнить или открыть депозит по привлекательным ставкам, оформить «Подарочную карту», «Виртуальную карту», а также многофункциональный финансовый пакет услуг «Банк в кармане», подключить услуги Интернет-Банк, Мобильный Банк и SMS-сервис. Кроме традиционных банковских услуг жители Санкт-Петербурга могут оформить в новом офисе страховые продукты «Моя любимая квартира», «Осторожно Дети» и «Первая помощь», оплатить услуги ЖКХ без комиссий, а также осуществить перевод.

Новый операционный офис находится в шаговой доступности от метро «Лиговский проспект». В настоящее время сеть клиентского самообслуживания Банка Русский Стандарт состоит из 3527 банкоматных, кэш-ин устройств и платежных терминалов, обслуживание клиентов осуществляется в более 150 структурных подразделениях Банка по всей России. Банк планирует активное развитие сети клиентского самообслуживания, в том числе расширение сети платежных терминалов в офисной сети.

