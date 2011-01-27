На рассмотрении

Хорошо бы превратить этот телефон из информационного в по-настоящему сервисный. Сейчас ведь по любой мелочи надо идти в офис и стоять в общей очереди с получателями пенсий и плательщиками коммунальных услуг, хотя всех дел-то обычно на 5 минут. Например: - изменение тарифа мобильного банка; - изменение...