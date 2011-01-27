Очень нужна возможность настраивать лимиты трат по картам. Удачная реализация есть у банка "Авангард". Можно и по-проще: 1а. лимит снятия наличных в день 1б. лимит снятия наличных в месяц 2а. лимит операций CNP (интернет) в день 2б. лимит операций CNP (интернет) в месяц 3а....
Сейчас происходит странная дискриминация Сбербанком своих собственных клиентов. Мне совершенно непонятно, почему человек с улицы подчас безо всякой кредитной истории имеет хорошие шансы получить ипотеку по текущим(низким) ставкам, а проверенные старые клиенты даже с безупречной историей выплат...
Хорошо бы превратить этот телефон из информационного в по-настоящему сервисный. Сейчас ведь по любой мелочи надо идти в офис и стоять в общей очереди с получателями пенсий и плательщиками коммунальных услуг, хотя всех дел-то обычно на 5 минут. Например: - изменение тарифа мобильного банка; - изменение...
Рефинансирование кредитов сторонних банков для ФИЗИЧЕСКИХ лиц, имеющих безупречную кредитную историю в БКИ.
9 июля 2012 года, Москва – Сбербанк России открыл счета для сбора средств в помощь пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае. Получателем средств является...0 комментариев 1 997 просмотров
Глава Сбербанка Герман Греф выразил соболезнования родным и близким погибших во время наводнения в Краснодарском крае. «Глубоко потрясен трагическими событиями,...0 комментариев 1 618 просмотров
Согласно рэнкингу 1000 крупнейших банков мира за 2011 год, опубликованному журналом The Banker, Сбербанк занял первые места по ключевым показателям среди самых ...0 комментариев 2 241 просмотр
6 июля 2012 года, г. Москва – Состоялось заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка. На заседании выступил Заместитель Председателя...0 комментариев 1 600 просмотров
Сбербанк России обращает внимание пользователей на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике Сбербанка России. Динамика основных ...0 комментариев 2 202 просмотра