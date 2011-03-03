Сбербанк раскрыл условия кредитования Школы управления СКОЛКОВО

Московская школа управления СКОЛКОВО находится в процессе погашения кредита перед Сбербанком России, начав процесс рефинансирования кредита на более выгодных условиях в другом банке. Решение о предоставлении кредита для финансирования затрат по строительству комплекса зданий бизнес-школы было принято 30 мая 2008 года, а лимит кредитной линии составил $245 млн. Заемщиком выступило ООО «Управляющая компания СКОЛКОВО менеджмент». Кредит был выдан до 27 марта 2018 года.



В 2009 году Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка, в который входит и известный блогер и общественный деятель Алексей Навальный, направлял нам запрос с просьбой раскрыть информацию об условиях, на которых был выдан этот кредит. Этот запрос был обусловлен наличием у отдельных членов Комитета сомнений по поводу того, что кредит был выдан на рыночных условиях.



Ранее мы не могли обнародовать информацию, касающуюся условий предоставления кредита школе СКОЛКОВО, поскольку информация об условиях кредитования Сбербанком третьих лиц и о выдаваемых/выданных кредитах является конфиденциальной. В соответствии с Федеральным Законом «О банках и банковской деятельности» Сбербанк обязан хранить тайну об операциях его клиентов и иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией.



Однако сейчас Сбербанк получил возможность раскрыть информацию по данному кредиту и структуру его обеспечения, не нарушая российского законодательства: заемщик дал свое согласие на раскрытие информации.

Поскольку мы последовательно придерживается принципов информационной прозрачности и открытости, то рады ответить на все вопросы, которые были заданы ранее через Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами:

– процентная ставка по кредиту составила 11%;

– основное обеспечение:

залог (ипотека) земельных участков 25,56 Га залоговой стоимостью 3 289,74 млн руб.;

залог акций ЗАО Финансовый Брокер «Тройка Диалог» залоговой стоимостью 93,5 млн руб.;

поручительство ООО "ЛЕВИТ" на сумму 90 млн $;

поручительство TD Advisors Ltd. на сумму 29 млн $.



5 августа 2009 года процентная ставка по кредиту была снижена до 10%. Эта ставка действовала при условии поступления на счета заемщика и Негосударственного образовательного учреждения Московская школа управления СКОЛКОВО, открытые в Сбербанке, не менее 75% поступлений от хозяйственной деятельности указанных организаций. При невыполнении этого условия должна была применяться штрафная процентная ставка в размере 14% годовых. 30 сентября 2009 года процентная ставка по кредиту была снижена до 9%, а установленная штрафная процентная ставка – до 12% годовых.



4 февраля заемщик проинформировал нас о достижении предварительной договоренности с другим кредитным учреждением о рефинансировании кредитной задолженности перед Сбербанком. По нашим сведениям, кредитная линия с лимитом 245 млн долларов США была открыта нашему уважаемому клиенту до конца 2023 года.



Мы хотели бы особо отметить тот факт, что заемщик добросовестно обслуживал свой кредит, не допустив ни одной просрочки.



Сбербанк очень гордится тем, что внес свой вклад в реализацию уникального проекта по созданию в России бизнес-школы мирового уровня.



Мы хотим выразить восхищение теми титаническими усилиями, которые приложил для успеха школы «Сколково» ее президент и основатель компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян. В значительной степени именно благодаря его усилиям этот уникальный проект был успешно запущен. Ради этого он предоставил в залог в качестве обеспечения по кредиту принадлежащие ему акции компании «Тройка Диалог» - компании, которую он создавал на протяжении последних 20 лет.