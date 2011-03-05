5 марта 2011 года, г. Москва – ОАО «Сбербанк России» возобновил компенсационные выплаты по вкладам, действовавшим на 20 июня 1991 года.
Перечень категорий граждан Российской Федерации и порядок осуществления компенсационных выплат определены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 года № 1092
.
Сбербанк в данном случае выступает как агент правительства по выплатам компенсаций. На сайте Сбербанка в разделе "Компенсация по вкладам", есть калькулятор расчета компенсации, ответы на часто встречающиеся вопросы, разъяснение самой программы выплат.
http://www.sbrf.ru/moscow/ru/person/contributions/compensation/
Мне отказали,сказав,что для этого должна придти сама держатель сберкнижки,а она не ходит вообще !
Это законно ?
Сберкнижка завещана официально на меня ,все документы были с собой.
И как теперь действовать ?