В Сбербанке наградили победителей Всероссийской олимпиады по финансовому рынку для старшеклассников

Сегодня в Сбербанке России (Центральный Аппарат) запред правления банка Белла Златкис наградила победителей 6-й Всероссийской олимпиады по финансовому рынку, в которой приняли участие более 3-х тысяч школьников со всей России. «Улыбайтесь, а то вам денег никто не доверит», – посоветовал юным финансистам руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, который вел церемонию.