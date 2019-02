Сбербанк России выбрал банк-депозитарий для организации программы депозитарных расписок

Сбербанк России выбрал в качестве банка-депозитария для организации программы депозитарных расписок на существующие обыкновенные акции Сбербанка The Bank of New York Mellon.



В рамках подготовки к запуску программы депозитарных расписок Сбербанк рассмотрел и провел оценку предложений четырех иностранных банков-депозитариев: The Bank of New York Mellon, Citi, Deutsche Bank и JP Morgan. К оценке предложений иностранных банков-депозитариев были также привлечены независимые консультанты Capital Analytics и Debevoise & Plimpton LLP.