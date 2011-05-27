Предложили новую линейку вкладов для физических лиц, которая будет состоять из трех базовых продуктов:
– Вклад «Сохраняй» (без возможности пополнения и частичного снятия);
– Вклад «Пополняй» (с возможностью пополнения);
– Вклад «Управляй» (с возможностью пополнения и частичного снятия).
Новые вклады заменят пять из действовавших до 26 мая 2011 года продуктов для клиентов, не являющихся пенсионерами: «Депозит Сбербанка России», «Пополняемый депозит Сбербанка России», «Накопительный депозит Сбербанка России», «Доверительный депозит Сбербанка России», «Особый Сбербанка России».
По всем трём новым вкладам применяются универсальные условия, которые делают депозитные продукты более привлекательными и удобными в использовании:
Срок вклада
- Вкладчик может выбрать индивидуальный срок депозита с точностью до дня. Для вклада «Сохраняй» – от 1 мес. до 3 лет включительно, для вкладов «Пополняй» и «Управляй» – от 3-х мес. до 2 лет включительно;
- Неоднократная пролонгация срока вклада.
Условия досрочного расторжения
- Вкладчик получает проценты в размере 2/3 от первоначальной ставки, если вклад расторгается досрочно, но не ранее, чем через 6 месяцев после открытия.
Начисление процентов
Проценты начисляются и выплачиваются ежемесячно. Начисленные проценты капитализируются (прибавляются к сумме вклада), но при этом у вкладчика есть возможность их снятия в любой момент.
Сумма вклада и дополнительного взноса
- Минимальная сумма по вкладам «Сохраняй» и «Пополняй» – 1000 рублей/100 долл. США/100 евро. По вкладу «Управляй» – 30 тысяч рублей/1000 долл. США/1000 евро.
- Минимальная сумма дополнительного взноса по вкладам «Пополняй» и «Управляй» – 1000 рублей/100 долл. США/100 евро. При безналичном пополнении минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена. По вкладу «Сохраняй» пополнение не предусмотрено.
- В новой линейке вкладов оптимизированы суммовые градации: в диапазоне от 100 тыс. до 1 млн. руб. (от 3 тыс. до 50 тыс. долл. США/евро) добавлены две новые границы – 400 тыс. и 700 тыс. руб. (10 тыс. и 20 тыс. долл. США/евро). Ввод дополнительных суммовых градаций позволит вкладчику, у которого открыт вклад с возможностью пополнения, быстрее достичь новой суммовой градации и увеличить процентную ставку по вкладу. По вкладу «Пополняй» ставка автоматически увеличивается при достижении следующей суммовой градации, а по вкладу «Управляй» – при заключении вкладчиком дополнительного соглашения об увеличении неснижаемого остатка.
Кроме того, по вкладам с возможностью пополнения («Пополняй» и «Управляй») введено новое условие, регулирующее максимальную сумму вклада. Основная задача данного условия – минимизация процентных рисков. Механизм регулирования максимальной суммы вклада состоит в следующем:
– при открытии вкладов «Пополняй» и «Управляй» определяется максимальная сумма вклада, которая равна значению первоначального взноса, увеличенному в 10 раз (при пролонгации вклада значение максимальной суммы пересчитывается исходя из остатка вклада на момент пролонгации);
– если за счет дополнительных взносов остаток вклада превысит максимальную сумму, то на разницу между фактическим остатком и рассчитанной максимальной суммой проценты будут выплачиваться по ставке ½ от ставки по вкладу, действовавшей на дату возникновения превышения. Механизм регулирования максимальной суммы вклада не применяется к вкладам пенсионеров.
Специальные условия для пенсионеров
Для пенсионеров по вкладам «Сохраняй» и «Пополняй» предлагаются специальные ценовые условия:
– при открытии вклада пенсионерам устанавливается максимальная из возможных для выбранного клиентом вклада и срока процентная ставка независимо от суммы вклада. Это значит, что при размещении даже 1 тысячи рублей пенсионер получит такую ставку, которая предусмотрена по данному вкладу и для данного срока для максимальной суммовой градации – от 2 млн. руб.
– если при открытии вклада вкладчик не являлся пенсионером, но в период срока действия договора он им стал (по возрасту или по иным основаниям), то при пролонгации вклада осуществляется автоматический перевод вклада на условия, предусмотренные для пенсионеров.
Для тех пенсионеров, которым необходима возможность частичного снятия, в линейке сохраняется вклад «Пенсионный плюс Сбербанка России», поэтому по вкладу «Управляй» специальные ценовые условия для пенсионеров не предлагаются. Ввод специальных ценовых условий для пенсионеров по двум из трёх новых вкладов позволяет заменить ещё два специальных вклада, действовавших до 26 мая 2011 года для пенсионеров: «Пенсионный депозит Сбербанка России» и «Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка России».
Процентные ставки
В целом по вкладам новой базовой линейки процентные ставки не изменились:
- По вкладам в рублях РФ – от 3% до 6% годовых.
- По вкладам в долларах США – от 1,35% до 3,75% годовых.
- По вкладам в евро – от 1,25% до 4,5% годовых.
Для новых суммовых градаций ставки стали выше на 0,1 – 0,2 п.п.
Ставки по вкладам для пенсионеров не изменились.
В итоге три новых вклада полностью заменят 7 вкладов (5 – для клиентов, не являющихся пенсионерами, и 2 для пенсионеров), действовавших до 26 мая 2011 года. При этом в линейке сохраняются вклады «Мультивалютный» и «Подари жизнь», а также вклады для расчетов и платежей - «До востребования» и «Универсальный». Внедрение новой линейки вкладов будет осуществляться поэтапно и завершится 1 августа 2011 года.
Уже сейчас новую линейку внедрили в Среднерусском, Северо-Кавказском, Дальневосточном, Сибирском, Поволжском, Юго-западном, Байкальском, Центрально-Черноземном, Уральском банке. В Северозападном внедрим 15 июля. В Волговятском сегодня, в Западно-Сибирском - 1 июня, в Северном - 11 июля, в Северо-Восточном - 1 августа.
С более подробной информацией о новых вкладах можно ознакомиться на официальном сайте банка: http://sberbank.ru/moscow/ru/person/contributions/