Сбербанк и ФНС России начали предоставлять гражданам России новую услугу

Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф и Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин подписали Соглашение «О взаимодействии Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» ФНС России и Интернет-сервиса ОАО «Сбербанк России» – «Сбербанк Онл@йн» по оплате налогов (сборов) и иных платежей, администрируемых налоговыми органами».



Соглашение регулирует взаимоотношения ФНС России и Сбербанка Росси в целях предоставления налогоплательщикам – физическим лицам сервиса по оплате в электронной форме налоговых платежей по имущественным налогам: транспортному, земельному налогу и налогу на имущество,- в бюджетную систему Российской Федерации.



С сегодняшнего дня налогоплательщики-физические лица в большинстве регионов России, заключившие Универсальный договор банковского обслуживания (УДБО), получили возможность оплаты налогов через интернет сервис* «Сбербанк Онлайн».



В "Личном кабинете налогоплательщика" на сайте ФНС России www.nalog.ru появилась возможность не только сформировать список платежей по налоговым начислениям, но и оплатить их. После выбора в Личном кабинете способа оплаты «Сбербанк Онлайн», информация о выбранном платеже будет автоматически перенесена на сайт Сбербанка России, где налогоплательщик и клиент Сбербанка России сможет их оплатить. Услуга доступна всем клиентам Сбербанка России, заключившим Универсальный договор банковского обслуживания. Подключение возможности использования сервиса во всех регионах России будет завершено до 17.06.11



Новая услуга сократит время и силы налогоплательщиков.