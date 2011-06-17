О некоторых плюсах России:
Уровень образования российского населения, один из самых высоких в мире.
По количественным параметрам образования страна занимает 25-е место из 139, значительно опережая Китай (96-е место), Индию (108-е) и Бразилию (51-е).
Как показано на рис. 7, Россия находится в группе стран с самой высокой долей работников, имеющих высшее образование. По этому показателю Россия идёт сразу после США и опережает многие страны ЕС: например, Францию, Германию, а также Польшу и Чехию.
Доля работников, имеющих только начальное образование, в России самая низкая среди показанных.
Согласно результатам опроса, лидеры бизнеса в России редко (существенно реже, чем в таких странах, как Китай, или даже Германия (см. рис. 8b) упоминают неадекватный уровень образованности работников в качестве одного из основных препятствий ведению бизнеса.
Если до перехода к рыночной экономике повышение дохода вследствие получения высшего образования составляло 2–4%, то к 2000–2002 гг. этот показатель возрос до 8–10%, что частично объясняет
хорошие результаты России по индикаторам образования.
О Минусах:
Некоторые международные оценки подтверждают, что коррупция составляет свыше 5% мирового ВВП и достигает 10% совокупных затрат на ведение бизнеса.
Согласно результатам проведённого ассоциацией ОПОРА России исследования, 18,7% респондентов признают, что платят взятки, а 43,9% отказываются отвечать на данный вопрос
Коррупция, набравшая при оценке проблем 21,2% ответов, считается самым важным барьером для ведения бизнеса в России.
Качество образования в России быстро деградирует, что представляет собой разительный контраст с теми временами, когда страна давала своим гражданам образование мирового класса, в особенности математическое и естественнонаучное. Эта ситуация вызывает особое беспокойство, поскольку деградация происходит с уже и так снизившегося уровня, и квалифицированные кадры продолжают покидать
страну.
В сфере математики и естественных наук 15-летние российские школьники показывают худшие результаты в сравнении со средним значением для стран ОЭСР;
Страны с эффективными рынками характеризуются довольно высоким уровнем предпринимательской активности. За счёт поддержания угрозы банкротства этот процесс позволяет реализовывать принцип «созидательного разрушения» и заставляет компании становиться более эффективными, изобретательными и инновационными.
В экономиках с эффективными рынками ежегодно появляются и исчезают на рынке от 5 до 20% компаний,
в то время как в России этот показатель составляет лишь 5%.
Процесс учреждения коммерческого предприятия в России занимает 30 дней, при этом необходимо пройти 9 процедур. Здесь страна занимает соответственно 93-е и 88-е места из 139.
Совместный доклад о конкурентоспособности России Сбербанка, Strategy Partners Group и ВЭФ — http://www.slideshare.net/SberbankRussia/ss-8326543