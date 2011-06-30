НПФ Сбербанка присвоен дистанционный рейтинг максимальной надежности

«Национальное рейтинговое агентство» (НРА) присвоило НПФ Сбербанка дистанционный рейтинг максимальной надежности (Группа AAA).



Присвоение дистанционного рейтинга НРА подтвердило максимальную надежность Фонда, для определения которой экспертами оценивались следующие факторы: информационная открытость, объем пенсионных резервов и пенсионных накоплений, размер страхового резерва, инвестиционная доходность и сбалансированность инвестиционной политики, а также уровень надежности управляющих компаний.



Ранее НПФ Сбербанка присвоен рейтинг наивысшей надежности (А++) рейтинговым агентством «Эксперт РА».



Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка (НПФ Сбербанка) учрежден в 1995 году. Учредитель – ОАО «Сбербанк России». НПФ Сбербанка входит в ТОР-10 негосударственных пенсионных фондов России. НПФ Сбербанка оказывает комплексные пенсионные услуги для физических и юридических лиц через филиалы ОАО «Сбербанк России» на всей территории Российской Федерации. Число клиентов НПФ Сбербанка превышает полмиллиона человек. Активы НПФ Сбербанка составляют около 20 миллиардов рублей.