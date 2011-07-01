Сбербанк России начал предоставление корпоративным клиентам комплекса банковских услуг в рамках Единого договора банковского обслуживания (Единый договор) на публичных условиях.
С 1 июля 2011 года Сбербанк предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность получения комплекса банковских услуг в рамках Единого договора в соответствии с Правилами банковского обслуживания, опубликованными на официальном сайте Сбербанка в разделе «Корпоративным клиентам» и разделе «Малому бизнесу» по адресу: http://sbrf.ru/common/img/uploaded/files/edbo/p_bank_obsl.pdf
Данные Правила являются публичными и едиными для всех подразделений Сбербанка России на территории России.
Клиенты имеют возможность воспользоваться упрощенной процедурой заключения одного договора по комплексу банковских услуг (без заключения отдельных двусторонних договоров по каждой услуге) путем присоединения к Правилам банковского обслуживания в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ. Форма заявления о присоединении к Правилам размещена на официальном сайте Сбербанка: http://sbrf.ru/common/img/uploaded/files/edbo/z_connect_pravila.doc
Данное заявление может быть передано в Банк с использованием систем дистанционного обслуживания или на бумажном носителе.
Сбербанк предлагает следующие услуги в рамках Единого договора:
-открытие и обслуживание расчетных счетов в валюте РФ и иностранной валюте;
-открытие и обслуживание вкладов (депозитов);
-привлечение денежных средств в виде неснижаемого остатка на расчетном счете;
-дистанционное обслуживание с использованием системы «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн»;
-дистанционное обслуживание с использованием системы «Клиент-Сбербанк».