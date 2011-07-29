Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Борисов будет курировать направление Сбербанка России по развитию малого и среднего бизнеса

Сбербанк России сообщает о назначении Президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Сергея Борисова вице-президентом Сбербанка. Сергей Борисов, который приступит к работе в этой должности в августе 2011 года, будет курировать направление малого и среднего бизнеса, сохранив при этом пост руководителя «ОПОРЫ РОССИИ».



«Для Сбербанка развитие кредитования малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений деятельности – подчеркнул Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф. – Приход в команду Сбербанка Сергея Ренатовича Борисова поможет нам решить масштабные задачи, которые ставит перед собой банк в сфере кредитования малого и среднего предпринимательства».



«Это решение позволит усилить взаимодействие ОПОРЫ и Сбербанка, нацеленное на развитие малого и среднего предпринимательства в нашей стране», – отметил Сергей Борисов.



Сергей Ренатович Борисов родился в 1953 году в Серпухове (Московская область). Окончил Московское Высшее техническое училище им. Баумана, Всесоюзную Академию внешней торговли, курс Гарвардской школы бизнеса. Кандидат экономических наук, доктор философии. Женат, воспитывает двоих детей.