Сбербанк России стал единственным российским банком, который вошел в список крупнейших мировых корпораций по итогам 2010 года, опубликованный американским журналом Fortune. В общем рейтинге Fortune Global 500 Сбербанк занял 298-ю строчку: http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/countries/Russia.html
«Сбербанк входит в десятку самых прибыльных банков мира и уверенно продвигается к своей стратегической цели – к 2014 году стать одним из ведущих финансовых мировых институтов, – заявил Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф. – С учетом приобретения компании «Тройка Диалог», имеющей офисы в Лондоне и Нью-Йорке, а также с учетом достигнутой договоренности о приобретении Volksbanken International, представленном в 9-ти странах Восточной Европы и в Австрии, Сбербанк реально трансформируется в международную финансовую корпорацию».
Первое место в рейтинге Fortune заняла сеть супермаркетов Wal-Mart Stores (выручка 421,849 млрд долл.). Вторую и третью позицию заняли соответственно Royal Dutch Shell (378,152 млрд долл.) и Exxon Mobil (354,674 млрд долл). Всего в список вошли 133 компании из США, 68 компаний из Японии и 61 - из Китая.
Fortune Global 500 — рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, критерием составления которого служит годовая выручка. Список составляется и публикуется ежегодно журналом Fortune.